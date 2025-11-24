Ξεκίνησε ο 12ος κύκλος του Project Future της Πειραιώς σε συνεργασία με το ReGeneration

Με τη συμμετοχή 354 νέων πτυχιούχων από όλη την Ελλάδα ξεκίνησε ο 12ος κύκλος του Project Future της Πειραιώς, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και νέες πτυχιούχους, παρέχοντας εξειδικευμένη εκπαίδευση και τις δεξιότητες που χρειάζονται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, για να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Καλωσορίζοντας τους νέους και τις νέες στον 12ο κύκλο, ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου τόνισε: «Το Project Future αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία που αντανακλά τη σταθερή δέσμευση της Πειραιώς να επενδύει ουσιαστικά στη νέα γενιά. Με συνέπεια και όραμα, προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης που εξοπλίζει τους νέους πτυχιούχους με δεξιότητες υψηλής αξίας και τους προετοιμάζει για τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Πιστεύουμε βαθιά ότι η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ειδικά των νέων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση, όχι μόνο για μια ανταγωνιστική οικονομία, αλλά και για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας».

Για τον 12ο κύκλο του προγράμματος εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής 2.624 νέες και νέοι. Επιλέχθηκαν 354 υποψήφιοι/ες, που θα εκπαιδευτούν στις ακόλουθες 8 ακαδημίες:

Banking Consulting Academy powered by Accenture Human Resources Management σε αποκλειστική συνεργασία με το Alba Executive Development Digital Marketing & eCommerce Young Practitioners του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) Ανάπτυξη νέων προϊόντων στον κλάδο των τροφίμων σε αποκλειστική συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Generative AI Technologies & Tools in Practice powered by Code.Hub Mobile Development with C# powered by Natech Banking Solutions Project Management with Agile Specialization & GenAI Tools powered by Code.Hub Data Engineering & Business Intelligence powered by Code.Hub

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, τα βιογραφικά των αποφοίτων παραμένουν διαθέσιμα για έναν χρόνο σε περισσότερες από 2.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στο δίκτυο του ReGeneration, με στόχο την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια των 11 προηγούμενων κύκλων του Project Future, 2.180 νέες και νέοι συμμετείχαν σε μια από τις εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις του προγράμματος και είχαν έτσι τη δυνατότητα να εξελίξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, ενώ έως σήμερα, 1.424 απόφοιτοι έχουν βρει εργασία. Σημειώνεται ότι από το 2018, στο πλαίσιο των 11 κύκλων του προγράμματος, έχουν πραγματοποιηθεί 64 ακαδημίες σε τομείς του Business και της Τεχνολογίας.

Το Project Future εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς «EQUALL – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων».

