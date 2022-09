Ξεκίνησε η παρωδία των δημοψηφισμάτων του Πούτιν στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας

Ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής στα υπό ρωσικά κατοχή ουκρανικά εδάφη η ψηφοφορία στα δημοψηφίσματα για την ενσωμάτωση των εν λόγω περιοχών στη «μαμά» Ρωσία – διαδικασία την οποία τόσο η Ουκρανία όσο και η Δύση έχουν χαρακτηρίσει «ψευδοδημοψήφισμα».

Οπως μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 08:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και αναμένεται να διαρκέσει ως τις 27 Σεπτεμβρίου (στις φωτογραφίες κάτω τα έντυπα που καλούνται να τικάρουν οι πολίτες).

Τα δημοψηφίσματα διεξάγονται στις αυτονομιστικές, φιλορωσικές επαρχίες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ (στην ανατολική Ουκρανία), καθώς και στις περιοχές που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή στις επαρχίες Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Η Μόσχα ωστόσο δεν ελέγχει πλήρως καμία από τις τέσσερις περιοχές τις οποίες αναμένεται να προσπαθήσει να προσαρτήσει (περί το 60% της περιοχής του Ντονέτσκ και το 66% της Ζαπορίζια).

«Η ψηφοφορία ξεκινά (την Παρασκευή) και τίποτα δεν θα την εμποδίσει», τόνισε σε δηλώσεις του την Πέμπτη στη ρωσική τηλεόραση, ο επικεφαλής της κατοχικής διοίκησης της Χερσώνας, Βλαντίμιρ Σάλντο (κάτω, το βίντεο που μετέδωσαν ρωσικά Μέσα για τις προετοιμασίες του δημοψηφίσματος.

#Russian propagandists are showing the preparations for the "referendum" in #Kherson today about "annexing" the region to #Russia.

Similar rigged plebiscites will be staged in Zaporizhzhia, Luhansk, and Donetsk over the next four days. pic.twitter.com/YIVlWiOTjk

— Kyle Orton (@KyleWOrton) September 23, 2022