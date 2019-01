Ξεκίνησε η δίκη του Κέβιν Σπέισι [εικόνες και video]

Kάποιος είπε ότι ακόμα και στη δίκη του παίζει ωραία. Και δεν είχε άδικο. Το ακροατήριο τεράστιο και ο ίδιος πρωταγωνιστής ίσως στη δυσκολότερη παράσταση της ζωής του.

O Κέβιν Σπέισι εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου της Μασαχουσέτης τη Δευτέρα κατηγορούμενος για σεξουαλική παρενόχληση ενός 18χρονου άνδρα σε μπαρ του Νάντακετ πριν από από δύο χρόνια. Ο νεαρός κατηγορεί τον πολυβραβευμένο αμερικανό ηθοποιό ότι τον παραπλάνησε κερνώντας τον ποτά και στη συνέχεια τον παρενόχλησε σεξουαλικά.

Ο βραβευμένος με Οσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Νάντακετ αφού του απαγγέλθηκαν επισήμως κατηγορίες τον Δεκέμβριο του 2018 για τις κακουργηματικές πράξεις της σεξουαλικής παρενόχλησης και του ξυλοδαρμού. Ο Σπέισι δήλωσε αθώος.

WATCH NOW: Kevin Spacey arrives for court hearing as he faces possible prison time for charge of sexual assault against a minor https://t.co/z0MfkQKt9q pic.twitter.com/xXt3NtNPN1

Οπως αναφέρουν πολλά ξένα δημοσιεύματα, η αρχική του πρόθεση ήταν να μην εμφανιστεί ο ίδιος στο δικαστήριο, που βρίσκεται στο παραθαλάσσιο θέρετρο Νάντακετ στις ακτές της Μασαχουσέτης, λέγοντας ότι η παρουσία του στην αίθουσα θα μεγάλωνε κι άλλο τον αρνητικό αντίκτυπο που είχε επάνω του όλη αυτή η υπόθεση. Ολος αυτός ο σάλος, του στοίχισε τον ρόλο του στη δημοφιλέστατη τηλεοπτική «House of Cards», αλλά και σε ταινίες στις οποίες επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει προτού ξεσπάσουν τα σεξουαλικής φύσεως σκάνδαλα.

Kevin Spacey appeared in court in Nantucket, MA on Monday.

The actor is facing a charge of indecent assault and battery, stemming from an alleged incident at a bar in July of 2016.

The next hearing is set for March. Spacey does not have to be there.

https://t.co/CCQKJKaG9f pic.twitter.com/IV4RYW3OLO

— CNN Newsroom (@CNNnewsroom) January 7, 2019