Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης – Εισοδηματικά κριτήρια

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα, οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, όπως είχαν ανακοινώσει τα συναρμόδια υπουργεία την περασμένη εβδομάδα.

Μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στο ΦΕΚ, η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ άνοιξε, δίνοντας το δικαίωμα στα νοικοκυριά να καταθέσουν αίτηση έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Το επίδομα, το οποίο θα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.200 ευρώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, έχει στόχο να στηρίξει τα νοικοκυριά απέναντι στο αυξημένο κόστος θέρμανσης. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, είτε άγαμοι είτε έγγαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και μονογονεϊκές οικογένειες, τα οποία χρησιμοποιούν καύσιμα όπως πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ το επίδομα χορηγείται μόνο για την κύρια κατοικία που χρησιμοποιείται κατά τον χρόνο της αίτησης, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη.

Για τους άγαμους το ανώτατο εισόδημα ορίζεται στα 16.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους στα 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Παράλληλα, η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για άγαμους και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες.

Το ποσό του επιδόματος εξαρτάται από το είδος του καυσίμου και από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Το ποσό αναφοράς ξεκινά από τα 300 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και φτάνει τα 380 ευρώ για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Το επίδομα προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το ποσό αυξάνεται επιπλέον κατά 25% ή και 50%, με το τελικό ποσό να μπορεί να ανέλθει στα 1.200 ευρώ.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δόσεις. Οι δικαιούχοι που είχαν λάβει επίδομα και την προηγούμενη περίοδο θα λάβουν προκαταβολή έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025, η οποία θα αντιστοιχεί στο 60% του ποσού που είχαν εισπράξει πέρυσι, με ελάχιστο ποσό τα 80 ευρώ. Η εξόφληση του υπολοίπου θα γίνει έως τα τέλη Μαΐου 2026, ανάλογα με την καταχώριση των παραστατικών, ενώ για όσους χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια προβλέπονται επιπλέον πληρωμές έως το τέλος Ιουλίου 2026.

Εξαιρούνται από το επίδομα όσοι δηλώνονται ως φιλοξενούμενοι, όσοι εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, άτομα με περισσότερα από δύο αυτοκίνητα ή φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού. Επιπλέον, δεν δικαιούνται επίδομα για καυσόξυλα ή πέλετ οι κάτοικοι των μητροπολιτικών περιοχών Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και του Δήμου Ιωαννίνων.

Με φόντο τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες του χειμώνα, το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να αποτελέσει σημαντική στήριξη για χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους, ώστε να εξασφαλίσουν την έγκαιρη πληρωμή των ποσών που δικαιούνται.

