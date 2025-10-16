Ξαναζωντανεύει το ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη – Μενδώνη: Δημιουργούμε ένα νέο εμβληματικό τοπόσημο

Η Θεσσαλονίκη αποκτά ξανά ένα κομμάτι της βιομηχανικής της ψυχής, μεταμορφωμένο σε πυρήνα πολιτισμού και δημιουργίας.

Στο αμφιθέατρο «Ξανθίππη Χόιπελ» του MOMus – Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του έργου «Αποκατάσταση και επανάχρηση του τμήματος Σ2 του βιομηχανικού συγκροτήματος Ζυθοποιίας ΦΙΞ».

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το υπουργείο Πολιτισμού και ο όμιλος DIMAND, με τη συμμετοχή της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του διευθύνοντος συμβούλου της DIMAND Δημήτρη Ανδριόπουλου.

Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του MOMus Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος.

Το ΦΙΞ, ένα από τα εμβληματικότερα δείγματα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα, αποτελεί μοναδικό τεκμήριο της τεχνολογικής και παραγωγικής ιστορίας της Θεσσαλονίκης.

Η αποκατάσταση του τμήματος Σ2 προβλέπει τη διατήρηση του αυθεντικού μηχανολογικού εξοπλισμού in situ, ο οποίος θα αποτελέσει ζωντανό στοιχείο της νέας πολιτιστικής λειτουργίας του μνημείου.

Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική του υπουργείου Πολιτισμού για την επανάχρηση ιστορικών κελυφών με νέες δημιουργικές χρήσεις. Το Σ2 της Ζυθοποιίας ΦΙΞ θα στεγάσει δύο κορυφαίους πολιτιστικούς θεσμούς: τη Συλλογή Κωστάκη, ένα από τα σημαντικότερα σύνολα ρωσικής πρωτοπορίας διεθνώς, και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η οποία αποκτά επιτέλους δική της στέγη και χώρους σύγχρονων προδιαγραφών.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, παρουσιάζοντας το έργο, υπογράμμισε τη σημασία του για την πόλη και τη βιομηχανική της κληρονομιά.

Οπως ανέφερε, το υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε το περασμένο καλοκαίρι στην απευθείας αγορά του κτηρίου Σ2 έναντι 8.232.000 ευρώ, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης και επανάχρησής του.

«Η αποκατάσταση του βιομηχανικού κτιρίου και η στέγαση δύο εμβληματικών θεσμών της Θεσσαλονίκης συνδέουν το βιομηχανικό παρελθόν με το δημιουργικό μέλλον της πόλης», τόνισε.

«Είμαστε για μια ακόμη φορά στη Θεσσαλονίκη για έναν πολύ σημαντικό σκοπό, που συνδέεται με το πρώην βιομηχανικό συγκρότημα της Ζυθοποιίας ΦΙΞ. Για το μνημειώδες συγκρότημα της πόλης, που συνδέεται με την περίοδο της βιομηχανικής ανάπτυξης και της οικονομικής ακμής της πόλης. Το 1994, το Υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε στην κήρυξη του συγκροτήματος ως ιστορικού και διατηρητέου μνημείου.

Από τότε και μετά, η ιδιοκτησία σου συγκροτήματος πέρασε από πολλές φάσεις, για να καταλήξει, το 2022, στην εταιρεία Φίλμα Μονοπρόσωπη Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ακινήτων. Η απαλλοτρίωση ή η εξαγορά του τμήματος Σ2 του βιομηχανικού συγκροτήματος είχε αποφασιστεί το 2007. Ομως η υλοποίησή της δεν κατέστη δυνατή.

Με αυστηρή τήρηση των διαδικασιών του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, το Υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε τον περασμένο Αύγουστο στη απ΄ ευθείας αγορά του κτηρίου Σ2 του ΦΙΞ, έναντι 8.232.000 ευρώ. Σύμφωνα με την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου η αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι 9.402.875,37 ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού διασφάλισε, έτσι, την δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης και επανάχρησης του κτηρίου-μνημείου», τόνισε η κυρία Μενδώνη.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Δημήτρη Ανδριόπουλο και τον όμιλο DIMAND για τη δωρεά της εκπόνησης των απαραίτητων μελετών αποκατάστασης, που μειώνουν σημαντικά το χρόνο και το κόστος υλοποίησης του έργου. «Η δωρεά αυτή μειώνει σημαντικά το χρόνο και το κόστος, που θα απαιτούσε η διαδικασία εκπόνησης των μελετών μέσω των διαδικασιών του Δημοσίου. Σήμερα, με την ολοκλήρωση της αγοράς και την αξιοποίηση της δωρεάς των μελετών, η αποκατάσταση του ΦΙΞ ξεκινά σε ορατό και μετρήσιμο χρόνο», σημείωσε.

Ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της DIMAND, στάθηκε στη σημασία του έργου για τη δυτική Θεσσαλονίκη και την ανάδειξη ενός νέου αστικού πυρήνα.

«Οταν αποφασίσαμε να επενδύσουμε στο ΦΙΞ, ξέραμε ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα ακίνητο, αλλά για ένα κομμάτι ιστορίας 140 χρόνων», σημείωσε. «Το Σ2 μπορεί να γίνει η καρδιά ενός νέου πολιτιστικού πόλου, που θα σέβεται το παρελθόν του και θα μιλά στη σύγχρονη εποχή, δημιουργώντας μια νέα γειτονιά στο κέντρο της πόλης».

Οπως ανέφερε, η περιοχή στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης μετασχηματίζεται δυναμικά, φιλοξενώντας ήδη σημαντικές επενδύσεις όπως το HUB26 και το Μουσείο Ολοκαυτώματος, ενώ η αναγέννηση του ΦΙΞ έρχεται να ενισχύσει αυτόν τον μετασχηματισμό.

Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας μίλησε με συγκινητικά λόγια για τη σημασία της αναγέννησης του τόπου μέσα από τις αξίες της κοινωνίας, επισημαίνοντας πως «το πιο πνευματικό και σπουδαίο έργο είναι να κάνει ο καθένας καλά τη δουλειά του».

Η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά χαρακτήρισε το ΦΙΞ «σύμβολο της δημιουργικής δυναμικής της Θεσσαλονίκης», ενώ ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης τόνισε ότι η αποκατάσταση του συγκροτήματος συμβάλλει καθοριστικά στην αναγέννηση της δυτικής πλευράς της πόλης, δίνοντάς της τον ρόλο που της αξίζει στον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης δωρεάς των μελετών αποκατάστασης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και του ομίλου DIMAND.

Οι μελέτες, που εκπονεί η εταιρεία ASPA με επικεφαλής τον αρχιτέκτονα Σπύρο Τσαγκαράτο, αποτυπώνουν τη φιλοσοφία της σύγχρονης επανάχρησης, με σεβασμό στην αυθεντικότητα του χώρου και διατήρηση του βιομηχανικού του χαρακτήρα.

Το έργο, καρπός συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, φιλοδοξεί να μεταμορφώσει το ιστορικό συγκρότημα ΦΙΞ σε ζωντανό μηχανισμό πολιτιστικής αναγέννησης και να αναδείξει τη δυτική Θεσσαλονίκη ως νέο παράδειγμα αστικής και δημιουργικής ανάπτυξης.

