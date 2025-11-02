Κρήτη: Φρούριο τα Βορίζια μετά το μακελειό – αναζητούνται δράστες και οπλισμός

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας παραμένουν στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού και στην ευρύτερη περιοχή, μετά το μακελειό του Σαββάτου μεταξύ δύο οικογενειών, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκατεσσάρων.

Η αστυνομία πραγματοποιεί εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων αλλά και του οπλισμού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή.

Στο νησί έφτασαν ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ καθώς ο επικεφαλής του ελληνικού FBI ώστε να συντονίσουν τις έρευνες. Αργά το βράδυ του Σαββάτου,πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη προκειμένου να σχεδιαστούν οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, από τις μέχρι τώρα έρευνες της αστυνομίας σχετικά για το πώς ξεκίνησε η αιματηρή ένοπλη συμπλοκή, μεταξύ δύο οικογενειών που βρίσκονται σε πολύχρονη διαμάχη στο χωριό, προκύπτει ότι πιθανότατα την αρχή έκανε ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Από την άλλη πλευρά φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Επίσης αναζητούνται τουλάχιστον δύο άτομα από την ίδια οικογένεια.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν τις έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, «πόρτα – πόρτα» στα σπίτια του χωριού, ενώ εξετάζονται και πιθανά σημεία διαφυγής μέσα από το φαράγγι που βρίσκεται κοντά στα Βορίζια . Μέχρι το πρωί της Κυριακής δεν είχε εντοπιστεί κανένας από τους καταζητούμενους, ούτε το οπλοστάσιο που εκτιμάται ότι κρύβεται στην περιοχή.

Οι κάτοικοι, σοκαρισμένοι, παρέμεναν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ την Κυριακή αναμένεται να γίνει η κηδεία του 39χρονου Φ. Κ. πατέρα πέντε παιδιών, που έπεσε νεκρός από τα πυρά στην αιματηρή ανταλλαγή.

Χθες το βράδυ, υπό ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, τελέστηκαν οι βαπτίσεις τριών από τα ανήλικα παιδιά του σε διπλανό χωριό, σύμφωνα με το τοπικό έθιμο που θέλει τον γονέα να μην κηδεύεται εάν υπάρχουν αβάπτιστα παιδιά.

Με απόφαση του Δήμου Φαιστού, τα σχολεία στα Ρίζια και στο γειτονικό χωριό Ζαχάρως θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη, για προληπτικούς λόγους και μέχρι να εκτονωθεί η ένταση.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Στα νοσοκομεία του Ηρακλείου νοσηλεύονται συνολικά 14 τραυματίες. Δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ και φρουρούνται, καθώς θεωρείται ότι συμμετείχαν στην ένοπλη συμπλοκή. Από την πρώτη στιγμή, η αστυνομία μερίμνησε να μεταφερθούν σε διαφορετικά νοσηλευτικά ιδρύματα τα μέλη των δύο οικογενειών, προκειμένου να αποφευχθεί νέα σύγκρουση. Τα νοσοκομεία φρουρούνται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ Γιώργος Χαλκιαδάκης μιλώντας στο ΕΡΤnews για την κατάσταση των τραυματιών, είπε ότι μια γυναίκα 52 ετών φέρει τραύμα στο αριστερό χέρι και δύο άντρες έχουν τραυματιστεί στα κάτω άκρα. Διευκρίνισε δε, ότι η κατάσταση τους είναι καλή και δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Η ΕΛ.ΑΣ έχει ενισχύσει τις δυνάμεις της στην περιοχή με άνδρες των ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ, καθώς το ενδεχόμενο νέας αντιπαράθεσης παραμένει ανοιχτό. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται όλη η αστυνομική δύναμη του Ηρακλείου.

Το χρονικό του μακελειού

Η κατάσταση ήταν έκρυθμη από την Παρασκευή, το βράδυ της οποίας σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε υπό κατασκευή οικία, που ανήκει στην αντίπαλη οικογένεια του νεκρού 39χρονου.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 22:30 και προξένησε σοβαρές ζημιές στο οίκημα, ενώ αναστάτωσε όλη την περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο σημείο μετέβη αμέσως περιπολικό, το οποίο παρέμεινε όλη τη νύχτα στον τόπο της έκρηξης.

Το πρωί του Σαββάτου μετέβη στο χωριό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, για αυτοψία στον τόπο της έκρηξης.

Την ώρα της αυτοψίας ακούστηκαν πυροβολισμοί από την είσοδο του χωριού. Οι αστυνομικοί με το περιπολικό κάλεσαν αμέσως ενισχύσεις και κινήθηκαν προς το σημείο των πυροβολισμών, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο χωριό ισχυρές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Ο 39χρονος που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σημείο, μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Οι μαρτυρίες που συνέλεξαν οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι ο 39χρονος, γύρω στις 10:30 το πρωί, ενώ έφτανε με το αυτοκίνητο του στην είσοδο του χωριού, έπεσε πάνω σε μέλη της άλλης οικογένειας, οι οποίοι ήταν εξαγριωμένοι λόγω της έκρηξης, και μόλις τους είδε πυροβόλησε εναντίον τους.

Αυτοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 39χρονος, ενώ από την πλευρά τους τραυματίστηκαν οι δύο άνδρες και μια γυναίκα έπεσε νεκρή, πιθανόν από ανακοπή καρδιάς λόγω του τρόμου που προκάλεσε η συμπλοκή. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε η αδελφή της, καθώς και μια 26χρονη, σύμφωνα με το ERTnews.

Τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι κυνηγετικά και πυροβόλα των εννέα χιλιοστών, όπως προκύπτει από τους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες σε σπίτια σε αναζήτηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την αιματηρή συμπλοκή, αλλά τα όπλα δεν βρέθηκαν.

Από τους αρμόδιους αξιωματικούς συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και η συλλογή στοιχείων προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες της συμπλοκής και της έκρηξης που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα.

Παράλληλα, όλη η περιοχή είναι υπό αυστηρή επιτήρηση, καθώς ισχυρές δυνάμεις βρίσκονται στο χωριό και στα δύο νοσοκομεία, ενώ από την Κυριακή θα εγκατασταθεί και η μονάδα ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα.

Δημογλίδου: Ολοι οι υπαίτιοι θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ERTnews, σημείωσε ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που η Κρήτη βρέθηκε αντιμέτωπη με ανάλογη υπόθεση, ενώ διέψευσε τις αναφορές ότι το χωριό έμεινε αφύλακτο.

«Είχαμε μία έκρηξη σε οικία μίας οικογένειας προχθές το βράδυ. Οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας υπήρχε περιπολία στο χωριό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια είπε ακόμα ότι τα περισσότερα μέλη των δύο οικογενειών δεν ήταν στο χωριό. Όπως διευκρίνισε από την προανάκριση, προέκυψε ότι μέλος της μίας οικογένειας έφτασε στο χωριό το επόμενο πρωί, συναντήθηκε με συγγενείς της άλλης οικογένειας και άνοιξε πυρ, γεγονός που οδήγησε στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, τόσο από τις υπηρεσίες της Κρήτης όσο και από ενισχυτικές δυνάμεις που έφτασαν από την Αθήνα. Έχουν γίνει περίπου 10 κατ’ οίκον έρευνες και θα συνεχιστούν μέχρι να διαπιστωθεί πόσοι εμπλέκονται στο περιστατικό», πρόσθεσε.

Η κυρία Δημογλίδου σημείωσε ότι μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι στο αιματηρό περιστατικό είναι δύο εμπλεκόμενοι που βρίσκονται στο νοσοκομείο χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει πόσοι συμμετείχαν. «Οι έρευνες δεν θα σταματήσουν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι υπαίτιοι στη Δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Επιβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί οπλισμός, ούτε έχουν προκύψει κρίσιμα ευρήματα που να διευκολύνουν την έρευνα, ενώ η δικογραφία αναμένεται να παραδοθεί σήμερα στον εισαγγελέα.

«Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει από ποια πλευρά έχει τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός στην οικία», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ και κατέληξε: «Μπορεί το έργο μας να μην είναι εύκολο, ωστόσο οι έμπειροι αξιωματικοί της Κρήτης και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα φτάσουν στο τέλος αυτής της υπόθεσης. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News