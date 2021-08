Κριστιάνο η επιστροφή: Στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξανά ο Ρονάλντο μετά από 12 χρόνια

Και ενώ όλα έδειχναν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα γινόταν μεν ξανά κάτοικος Μάντσεστερ, αλλά με τα χρώματα της «μισητής» Μάντσεστερ Σίτι, οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς στο άκουσμα της ανακοίνωσης ότι ο CR7 επιστρέφει τελικά στο Ολντ Τράφορντ.

Επειτα από τρία χρόνια στη Γιουβέντους, με τη φανέλα της οποίας πανηγύρισε 101 γκολ και 22 ασίστ σε 134 συμμετοχές, ο Ρονάλντο επιστρέφει «σπίτι του» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στην πρώτη του θητεία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την εξαετία 2003 – 2009, ο Ρονάλντο κατέκτησε ένα Champions League, τρεις Premier League, ένα FA Cup, δύο League Cup και ένα Community Shield, σκοράροντας 118 γκολ.

Από το Μάντσεστερ είχε φύγει το καλοκαίρι του 2009, για τη Μαδρίτη και τη Ρεάλ, έναντι 94 εκατ. ευρώ – ποσό που τότε φάνταζε δυσθεώρητο.

Καθοριστική για την επιστροφή του 36χρονου Ρονάλντο στη Γιουνάιτεντ αποδείχθηκε η προσφορά διετούς συμβολαίου με ετήσιες αποδοχές κοντά στα 20-25 εκατ. ευρώ, που μαζί με τα μπόνους μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 30 εκατ. ευρώ.

Το κόστος της μεταγραφής φέρεται να ανήλθε σε 15 εκατ. ευρώ + 8 εκατ. που μπορεί να δει στα ταμεία της η Γιουβέντους υπό την μορφή μπόνους επίτευξης στόχων.

Manchester United will pay €15m with €8m in add-ons as fee to Juventus for Cristiano Ronaldo. Gonna be around €20m guaranteed to Juventus as some add-ons are ‘easy’. 🔴 #MUFC

Paul Pogba has NEVER been discussed as part of the negotiation with Juve. He’s staying.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021