Κρίσιμες κάλπες στις ΗΠΑ: Τα βλέμματα σε Νέα Υόρκη και Πολιτείες-κλειδιά

Σε μια ημέρα κρίσιμων πολιτικών αναμετρήσεων στις ΗΠΑ, οι ψηφοφόροι σε τέσσερις μεγάλες Πολιτείες στέλνουν τα δικά τους μηνύματα για το κλίμα που επικρατεί στην αμερικανική κοινωνία, μετά τους πρώτους μήνες της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, που έχουν ήδη ανατρέψει πολλές από τις παραδοσιακές πολιτικές ισορροπίες.

Οι κάλπες της Τρίτης (4/11), αν και δεν αφορούν κεντρικές εκλογές, θεωρούνται από αναλυτές «βαρόμετρο» για τη δυναμική των κομμάτων και για το πώς διαμορφώνεται η πολιτική διάθεση των Αμερικανών.

Οι ψηφοφόροι στο Νιου Τζέρσεϊ και στη Βιρτζίνια επιλέγουν τους νέους κυβερνήτες τους, σε δύο αναμετρήσεις που αναμένεται να δείξουν σε ποιο βαθμό οι Δημοκρατικοί μπορούν να ανακάμψουν πολιτικά σε μια περίοδο όπου δεν διαθέτουν ομοσπονδιακή εξουσία.

Στη Νέα Υόρκη, η μάχη για τον δήμο της πόλης εκτυλίσσεται ανάμεσα στον 34χρονο Δημοκρατικό υποψήφιο Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής, και τον 67χρονο Αντριου Κουόμο, ο οποίος, αφού ηττήθηκε από τον Μαμντάνι στις προκριματικές, επανέρχεται ως ανεξάρτητος με κεντρώο προφίλ, τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη θέση του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης υπό καθεστώς σκανδάλου. Η σύγκρουση αναδεικνύει βαθιές διαφορές, τόσο σε επίπεδο γενεών όσο και ιδεολογίας, εντός των Δημοκρατικών.

Στην Καλιφόρνια οι ψηφοφόροι αποφασίζουν για την «Προσφορά 50», μια πρόταση που θα δώσει στη δημοκρατική πλειοψηφία της Πολιτείας τον έλεγχο της ανακατάταξης των εκλογικών περιφερειών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε μια μάχη που μπορεί να επηρεάσει ποιο κόμμα θα ελέγχει τη Βουλή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

Οι κάλπες στη Βιρτζίνια κλείνουν πρώτες και ακολουθούν Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη και Καλιφόρνια.

Οι Δημοκρατικοί παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, αναζητώντας στρατηγική επανατοποθέτηση απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Τραμπ.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, εξακολουθώντας να αποτελεί το δημοφιλέστερο πρόσωπο του κόμματος, πραγματοποίησε προεκλογικές ομιλίες σε Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια, καλώντας τους ψηφοφόρους να «ανακόψουν την ασυδοσία» του Τραμπ.

Πάνω από τρία εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν σε Βιρτζίνια, Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ, αριθμός πολλαπλάσιος σε σύγκριση με τέσσερα χρόνια πριν. Η αναμέτρηση στο Νιου Τζέρσεϊ θεωρείται η πιο αμφίρροπη, με τη Δημοκρατική βουλευτή και πρώην πιλότο του Πολεμικού Ναυτικού Μάικι Σέριλ να διατηρεί οριακό προβάδισμα απέναντι στον Ρεπουμπλικανό επιχειρηματία Τζακ Σιαταρέλι.

Ορισμένοι ψηφοφόροι τόνισαν ότι προσήλθαν στις κάλπες έχοντας κατά νου τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικές του Τραμπ, από τις απελάσεις μεταναστών χωρίς χαρτιά μέχρι τους δασμούς σε ξένα προϊόντα, των οποίων η νομιμότητα εξετάζεται τώρα από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Στη Βιρτζίνια η πρώην Δημοκρατική βουλευτής Αμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ εμφανίζεται να προηγείται άνετα έναντι της Ρεπουμπλικανής αναπληρώτριας κυβερνήτη Γουίνσομ Εαρλ-Σίαρς.

Παρότι ο Τραμπ δεν είναι υποψήφιος στις εκλογές, βρίσκεται διαρκώς στη σκέψη των ψηφοφόρων. Ορισμένοι δηλώνουν ότι η στάση του στο Μεταναστευτικό τούς στρέφει προς τους Δημοκρατικούς, ενώ άλλοι θεωρούν τους δασμούς του καθοριστικό οικονομικό μέτρο και στηρίζουν Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους.

Στη Νέα Υόρκη ο Μαμντάνι διατηρεί ευρύ προβάδισμα έναντι του Κουόμο, ενώ στην Καλιφόρνια αναμένεται να εγκριθεί η αλλαγή του εκλογικού χάρτη υπέρ των Δημοκρατικών.

Αν και τα αποτελέσματα της Τρίτης προσφέρουν εικόνα του παρόντος πολιτικού κλίματος, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η εικόνα μπορεί να αλλάξει ριζικά μέσα στον επόμενο χρόνο, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές του 2025 θεωρούνται καθοριστικές.

