703
Οι ψηφοφόροι επιλέγουν κυβερνήτες και δήμαρχο Νέας Υόρκης | REUTERS/Brendan McDermid
Κόσμος

Κρίσιμες κάλπες στις ΗΠΑ: Τα βλέμματα σε Νέα Υόρκη και Πολιτείες-κλειδιά

Στις κάλπες οι ψηφοφόροι για την ανάδειξη νέων κυβερνητών και δημάρχου Νέας Υόρκης, σε μια εκλογική διαδικασία που λειτουργεί ως πρώιμο τεστ για την πολιτική επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ: η σκιά του δεσπόζει στις αναμετρήσεις, επηρεάζοντας στρατηγικές, συμμαχίες και εκλογικές συμπεριφορές ενόψει των κρίσιμων εξελίξεων του επόμενου έτους

Protagon Team Protagon Team 4 Νοεμβρίου 2025, 20:08
Οι ψηφοφόροι επιλέγουν κυβερνήτες και δήμαρχο Νέας Υόρκης
|REUTERS/Brendan McDermid
Κόσμος

Κρίσιμες κάλπες στις ΗΠΑ: Τα βλέμματα σε Νέα Υόρκη και Πολιτείες-κλειδιά

Στις κάλπες οι ψηφοφόροι για την ανάδειξη νέων κυβερνητών και δημάρχου Νέας Υόρκης, σε μια εκλογική διαδικασία που λειτουργεί ως πρώιμο τεστ για την πολιτική επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ: η σκιά του δεσπόζει στις αναμετρήσεις, επηρεάζοντας στρατηγικές, συμμαχίες και εκλογικές συμπεριφορές ενόψει των κρίσιμων εξελίξεων του επόμενου έτους

Protagon Team Protagon Team 4 Νοεμβρίου 2025, 20:08

Σε μια ημέρα κρίσιμων πολιτικών αναμετρήσεων στις ΗΠΑ, οι ψηφοφόροι σε τέσσερις μεγάλες Πολιτείες στέλνουν τα δικά τους μηνύματα για το κλίμα που επικρατεί στην αμερικανική κοινωνία, μετά τους  πρώτους μήνες της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, που έχουν ήδη ανατρέψει πολλές από τις παραδοσιακές πολιτικές ισορροπίες.

Ψηφοφόροι στο καθήκον, για να αναδείξουν δήμαρχο της Νέας Υόρκης [REUTERS/Brendan McDermid]
Οι  κάλπες της Τρίτης (4/11), αν και δεν αφορούν κεντρικές εκλογές, θεωρούνται από αναλυτές «βαρόμετρο» για τη δυναμική των κομμάτων και για το πώς διαμορφώνεται η πολιτική διάθεση των Αμερικανών.

Μια γυναίκα προσέρχεται να ψηφίσει σε εκλογικό κέντρο της Νέας Υόρκης, κρατώντας από το χέρι το κοριτσάκι της (REUTERS/Brendan McDermid)

Οι ψηφοφόροι στο Νιου Τζέρσεϊ και στη Βιρτζίνια επιλέγουν τους νέους κυβερνήτες τους, σε δύο αναμετρήσεις που αναμένεται να δείξουν σε ποιο βαθμό οι Δημοκρατικοί μπορούν να ανακάμψουν πολιτικά σε μια περίοδο όπου δεν διαθέτουν ομοσπονδιακή εξουσία.

Στη Νέα Υόρκη, η μάχη για τον δήμο της πόλης εκτυλίσσεται ανάμεσα στον 34χρονο Δημοκρατικό υποψήφιο Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής, και τον 67χρονο Αντριου Κουόμο, ο οποίος, αφού ηττήθηκε από τον Μαμντάνι στις προκριματικές, επανέρχεται ως ανεξάρτητος με κεντρώο προφίλ, τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή του από τη θέση του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης υπό καθεστώς σκανδάλου. Η σύγκρουση αναδεικνύει βαθιές διαφορές, τόσο σε επίπεδο γενεών όσο και ιδεολογίας, εντός των Δημοκρατικών.

Κάτοικοι της Νέας Υόρκης περιμένουν υπομονετικά για να ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές (REUTERS/Brendan McDermid)

Στην Καλιφόρνια οι ψηφοφόροι αποφασίζουν για την «Προσφορά 50», μια πρόταση που θα δώσει στη δημοκρατική πλειοψηφία της Πολιτείας τον έλεγχο της ανακατάταξης των εκλογικών περιφερειών για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε μια μάχη που μπορεί να επηρεάσει ποιο κόμμα θα ελέγχει τη Βουλή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους.

Στιγμιότυπο από την εκλογική διαδικασία στην Καλιφόρνια (REUTERS/Daniel Cole)

Οι κάλπες στη Βιρτζίνια κλείνουν πρώτες και ακολουθούν Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη και Καλιφόρνια.

Οι Δημοκρατικοί παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, αναζητώντας στρατηγική επανατοποθέτηση απέναντι στον Ρεπουμπλικανό Τραμπ.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, εξακολουθώντας να αποτελεί το δημοφιλέστερο πρόσωπο του κόμματος, πραγματοποίησε προεκλογικές ομιλίες σε Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια, καλώντας τους ψηφοφόρους να «ανακόψουν την ασυδοσία» του Τραμπ.

Πιτσιρικάς παίζει με τα παιχνίδια του ανάμεσα στα παραβάν, περιμένοντας τη μητέρα του να ψηφίσει σε εκλογικό τμήμα της Νέας Υόρκης (REUTERS/Brendan McDermid)

Πάνω από τρία εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν  σε Βιρτζίνια, Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ, αριθμός πολλαπλάσιος σε σύγκριση με τέσσερα χρόνια πριν. Η αναμέτρηση στο Νιου Τζέρσεϊ θεωρείται η πιο αμφίρροπη, με τη Δημοκρατική βουλευτή και πρώην πιλότο του Πολεμικού Ναυτικού Μάικι Σέριλ να διατηρεί οριακό προβάδισμα απέναντι στον Ρεπουμπλικανό επιχειρηματία Τζακ Σιαταρέλι.

Ορισμένοι ψηφοφόροι τόνισαν ότι προσήλθαν στις κάλπες έχοντας κατά νου τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικές του Τραμπ, από τις απελάσεις μεταναστών χωρίς χαρτιά μέχρι τους δασμούς σε ξένα προϊόντα, των οποίων η νομιμότητα εξετάζεται τώρα από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Ψηφοφόροι στην ουρά για το παραβάν, σε εκλογικό κέντρο της Νέας Υόρκης (REUTERS/Angelina Katsanis)

Στη Βιρτζίνια η πρώην Δημοκρατική βουλευτής Αμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ εμφανίζεται να προηγείται άνετα έναντι της Ρεπουμπλικανής αναπληρώτριας κυβερνήτη Γουίνσομ Εαρλ-Σίαρς.

Παρότι ο Τραμπ δεν είναι υποψήφιος στις εκλογές, βρίσκεται διαρκώς στη σκέψη των ψηφοφόρων. Ορισμένοι δηλώνουν ότι η στάση του στο Μεταναστευτικό τούς στρέφει προς τους Δημοκρατικούς, ενώ άλλοι θεωρούν τους δασμούς του καθοριστικό οικονομικό μέτρο και στηρίζουν Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους.

Στη Νέα Υόρκη ο Μαμντάνι διατηρεί ευρύ προβάδισμα έναντι του Κουόμο, ενώ στην Καλιφόρνια αναμένεται να εγκριθεί η αλλαγή του εκλογικού χάρτη υπέρ των Δημοκρατικών.

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για τον Δήμο Νέας Υόρκης, Αντριου Κουόμο, προσέρχεται να ψηφίσει (REUTERS/Brendan McDermid)

Αν και τα αποτελέσματα της Τρίτης προσφέρουν εικόνα του παρόντος πολιτικού κλίματος, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η εικόνα μπορεί να αλλάξει ριζικά μέσα στον επόμενο χρόνο, καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές του 2025 θεωρούνται καθοριστικές.

Ο υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι ασκεί το εκλογικό του καθήκον (REUTERS/Kylie Cooper)

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...