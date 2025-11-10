Κρίση στο BBC: Ο Τραμπ απειλεί με αγωγή 1 δισ. δολαρίων για το ντοκιμαντέρ «Panorama»

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, ζήτησε «συγγνώμη» τη Δευτέρα για ένα «λάθος κρίσης» στο μοντάζ μιας ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ σε ντοκιμαντέρ της εκπομπής Panorama, μετά τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή του BBC και της επικεφαλής ενημέρωσης του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού ομίλου.

Ο Σαχ είπε πως το BBC αναγνωρίζει ότι το μοντάζ ομιλίας του Τραμπ έδωσε παραπλανητική εντύπωση και θα έπρεπε να είχε τύχει πιο προσεκτικού χειρισμού.

Σημείωσε πως το θέμα είχε επανεξεταστεί εντός του ομίλου φέτος, αλλά είπε ότι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός θα έπρεπε να είχε αναλάβει επίσημα δράση τότε.

«Είναι απολύτως σαφές ότι το BBC πρέπει να προασπίζεται την αμεροληψία», ανέφερε ο Σαχ σε επιστολή προς τους βρετανούς βουλευτές, προσθέτοντας πως ο οργανισμός δεσμεύεται να αποκαταστήσει τη δημόσια εμπιστοσύνη και να διασφαλίσει ότι η δημοσιογραφία του ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα αμεροληψίας.

Σχετικά με το μοντάζ στην ομιλία του Τραμπ, σε μεγάλη συγκέντρωση υποστηρικτών του, την 6η Ιανουαρίου 2021, μπροστά στον Λευκό Οίκο, είπε πως έπειτα από περαιτέρω εξέταση, το BBC παραδέχθηκε πως ο τρόπος με τον οποίο έγινε, έδινε όντως «την εντύπωση ενός άμεσου καλέσματος σε βίαιη δράση».

«Το BBC θα ήθελε να απολογηθεί για αυτό το λάθος κρίσης», ανέφερε στην επιστολή.

Η εκπομπή Panorama, που μεταδόθηκε πέρυσι μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ένωσε δύο ξεχωριστά αποσπάσματα από μία ομιλία του Τραμπ, δημιουργώντας την εντύπωση ότι υποκινούσε τους υποστηρικτές του να εισβάλουν την ίδια ημέρα στο Καπιτώλιο, όπου βουλευτές και γερουσιαστές θα επικύρωναν την νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Το λάθος περιελήφθη σε εσωτερική αναφορά πρώην συμβούλου προτύπων, που έκανε επίσης λόγο για αποτυχίες του BBC στην κάλυψη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, σε θέματα που αφορούν τρανς άτομα και άλλα.

Οι αυξανόμενες επικρίσεις για μεροληψία στον οργανισμό, οδήγησαν στην παραίτηση του γενικού διευθυντή του Τιμ Ντέιβι και της επικεφαλής ενημέρωσης Ντέμπορα Τέρνες την Κυριακή.

Αν και ο Σαχ δέχθηκε τις επικρίσεις για το μοντάζ στην ομιλία του Τραμπ, αρνήθηκε ότι το BBC προσπάθησε να «θάψει» οποιονδήποτε από αυτούς τους ισχυρισμούς ή ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε προβλήματα.

Είχε δημοσιεύσει διορθώσεις όταν έκανε λάθος, άλλαξε τις οδηγίες προς τους συντάκτες, έκανε αλλαγές στην ηγεσία και ανέλαβε πειθαρχική δράση, είπε.

Ο Τραμπ απειλεί το BBC με αγωγή 1 δισ. δολαρίων Στο μεταξύ, oι δικηγόροι του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απαίτησαν από το BBC να αποσύρει έως τις 14 Νοεμβρίου το επεισόδιο της εκπομπής «Panorama» που, όπως υποστηρίζουν, παραποίησε ομιλία του, διαφορετικά θα κινηθούν νομικά ζητώντας αποζημίωση «τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων». Ένας εκπρόσωπος του BBC δήλωσε στο NBC News: «Θα εξετάσουμε την επιστολή και θα απαντήσουμε άμεσα σε εύθετο χρόνο». Η υπόθεση προκάλεσε κρίση στο βρετανικό δίκτυο, οδηγώντας σε παραιτήσεις και δημόσια συγγνώμη. Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σα, παραδέχθηκε ότι υπήρξε «σφάλμα κρίσης» στον τρόπο που μονταρίστηκε η ομιλία του Αμερικανού προέδρου λίγο πριν τις εκλογές του Νοεμβρίου 2024.

