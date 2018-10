Εξήντα χρόνια μόδα από έναν πρωτοπόρο φωτογράφο

Μπορεί να είμαστε πιο εξοικειωμένοι με το θέμα μιας φωτογράφισης μόδας, αυτή τη φορά, όμως, ο προβολέας φωτίζει έναν από τους πιο παραγωγικούς φωτογράφους της εποχής μας καθώς ο Κρις Μουρ, ο βασιλιάς της φωτογραφίας των ντεφιλέ, παρουσιάζει την πρώτη του έκθεση στο Μουσείο «Bowes» στην κομητεία του Ντάραμ, στην βορειοανατολική Αγγλία.

Η έκθεση με τίτλο «Catwalking: Fashion through the lens of Chris Moore» (Στην πασαρέλα: η μόδα μέσα από το φακό του Κρις Μουρ) που εγκαινιάστηκε στις αρχές Ιουλίου παρουσιάζει εικόνες από διεθνείς επιδείξεις μόδας που πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Μιλάνο και το Παρίσι τις τελευταίες έξι δεκαετίες.

Εκτίθενται πάνω από 200 πρωτότυπες φωτογραφίες επιλεγμένες από τον Μουρ από επιδείξεις οίκων όπως οι Chanel, Christian Dior, Alexander McQueen και Louis Vuitton. Το αρχείο του Μουρ, όμως, εκτείνεται πέρα από τις πασαρέλες, σε σαλόνια υψηλής ραπτικής, πριν καν γίνουν γνωστές οι επιδείξεις των prêt à porter (ρούχα μαζικής παραγωγής σε συγκεκριμένα μεγέθη) όπως τις ξέρουμε σήμερα, ταξιδεύοντας τους επισκέπτες της έκθεσης σε μονοπάτια μοναδικής κομψότητας.

«Τον πρώτο καιρό [την δεκαετία του ’60] ήταν απλώς ραπτική που λάμβανε χώρα σε σαλόνια μόδας», λέει ο Μουρ στον Guardian, αποκαλύπτοντας ότι ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο είδος φωτογραφίας όταν ακόμη ήταν εικοσάχρονος και η πρώτη του γυναίκα, δημοσιογράφος μόδας, τον έπαιρνε μαζί της για να τεκμηριώνει τις κολεξιόν: «Εμείς οι φωτογράφοι πηγαίναμε από τον έναν οίκο μόδας στον άλλο, φωτογραφίζαμε ένα μοντέλο που φορούσε κάποιο φόρεμα της επιλογής τους και για να το κάνουμε έπρεπε να πληρώσουμε 4 δολάρια στο μοντέλο».

Εξι δεκαετίες αργότερα το τοπίο έχει αλλάξει εντελώς. Ο 84χρονος Μουρ είναι ένας από τους 20 κορυφαίους φωτογράφους μόδας που αμιλλώνται μεταξύ τους για την καλύτερη λήψη. Τώρα δίνει τις φωτογραφίες του σε διεθνή φωτογραφικά πρακτορεία, ενώ παλιότερα είχε συνεργαστεί με μεγάλες εφημερίδες όπως οι Guardian, Observer, Drapers, Financial Times και International Herald Tribune.

Οι συνάδελφοί του, ωστόσο, είναι μια ομάδα που αλληλοϋποστηρίζεται. Όταν ο Μουρ νοσηλεύτηκε μετά από ένα πέσιμο στην επίδειξη του οίκου Saint Laurent τον περασμένο Φεβρουάριο, του εξασφάλισαν μια επιλογή από τις καλύτερες φωτογραφίες της επίδειξης, ώστε να μην ξεχαστεί. «Δεν είναι τόσο ανταγωνιστικοί όσο φαίνεται», λέει

Η έκθεση έρχεται οκτώ μήνες μετά την έκδοση του «Catwalking», του βιβλίου του Μουρ, που ενέπνευσε και την αναδρομική του έκθεση. Ο Αλεξάντερ Φιούρι, συντάκτης του περιοδικού «Another Magazine», έγραψε τα κείμενα για το βιβλίο και επιμελήθηκε την έκθεση.

«Ο Κρις ξεκίνησε το 1968, τη χρονιά που ο Ιβ Σεν Λοράν άνοιξε τον οίκο του στην Αριστερή Οχθη και γεννήθηκε η σύγχρονη ιδέα της μόδας, όπως τη γνωρίζουμε», λέει ο Φιούρι, ο οποίος μαζί με τον Μουρ εξέτασαν εκατομμύρια διαφάνειες και ψηφιοποιημένα αρχεία για να επιλέξουν τις εικόνες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο και στην έκθεση.

Οι συν-επιμελητές της έκθεσης ήθελαν οι εικόνες της μόδας να είναι τρισδιάστατες, έτσι 40 από τις φωτογραφίες εμφανίζονται πλάι στο πραγματικό φόρεμα που απεικονίζουν. Τα ρούχα αυτά δάνεισαν για τις ανάγκες της έκθεσης οίκοι μόδας όποως οι Comme des Garçons, Vivienne Westwood, Prada, Jean Paul Gaultier και Versace.

«Νομίζω ότι πολλές φορές σε εκθέσεις μόδας βλέπετε ρούχα με τρόπο εντελώς έξω από το πλαίσιο της αρχικής τους παρουσίασης ή εντελώς απομονωμένα. Η μοναδικότητα της έκθεσης οφείλεται στο ότι με την παρουσίαση και των ενδυμάτων είναι πολύ κοντά στο αρχικό τους πλαίσιο».

Η απόφαση, τέλος, να προβληθεί η έκθεση μακριά από τη βρετανική πρωτεύουσα ήταν συνειδητή. Συνήθως οι σημαντικές εκθέσεις μόδας εμφανίζονται στο V&A του Λονδίνου, αλλά η συγκεκριμένη αποφασίστηκε να γίνει στον Βορρά -κοντά στο Νιουκάστλ όπου γεννήθηκε ο Μουρ και βόρεια από το Μάντσεστερ όπου μεγάλωσε ο Φιούρι- ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση του κοινού αλλά και να εμπνεύσει μια νέα γενιά.

Ο Μουρ λέει στον Guardian ότι εμπνεόταν «μαθαίνοντας πάντα από τις πασαρέλες και όχι μόνο από τα ρούχα. Στην επίδειξη για το φθινόπωρο – χειμώνα του 2014, ο οίκος Miu Miu είχε ως soundrack το All I Ever Wanted των Depeche Mode, που λόγω της ηλικίας μου δεν ήξερα ποιοι ήταν, αλλά ήταν το καλύτερο τραγούδι. Το αγάπησα! Ηταν απλά εξαιρετικό», λέει.

