Κριμαία: Σφοδρός βομβαρδισμός των Ουκρανών σε Σεβαστούπολη και στρατιωτικά αεροδρόμια

Η Ουκρανία εξαπέλυσε την Τετάρτη μαζική επίθεση με πυραύλους κατά τεσσάρων ρωσικών στρατιωτικών θέσεων στην κατεχόμενη Κριμαία.

Ο επικεφαλής της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας εξήρε την «εκκαθάριση της Κριμαίας από την παρουσία των Ρώσων».

Σύμφωνα με την Telegraph, στην επίθεση φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν βρετανικοί πύραυλοι Storm Shadow που εκτοξεύτηκαν από ουκρανικά αεροσκάφη.

Η επιδρομή έγινε μία ημέρα αφότου οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν έναν σταθμό ραντάρ που χρησιμοποιείται από συστήματα αεράμυνας στη βορειοδυτική Κριμαία.

Στη Σεβαστούπολη, το λιμάνι της Κριμαίας και στο κοντινό στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μπελμπέκ, αναφέρθηκαν εκρήξεις και αναχαιτίσεις εδάφους-αέρος.

Πλάνα από το χτύπημα στη ρωσική αεροπορική βάση που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φάνηκε να δείχνουν ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να υψώνεται στον ουρανό. Ενα δεύτερο βίντεο έδειξε έναν άλλο πύραυλο να χτυπά κοντά στην πηγή του καπνού.

The attacks are taking place after yesterday's suicide drone swarm attack which destroyed military radar stations in northern Crimea.

Massive wave of Ukrainian missile strikes against Russian military positions in occupied Crimea.

Ο αντιστράτηγος Μικόλα Ολέστσουκ, επικεφαλής της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας, δήλωσε: «Οι ουκρανοί αεροπόροι θα επιστρέψουν σίγουρα στα σπίτια τους, στο αεροδρόμιο της πατρίδας τους. Και τώρα ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στην εκκαθάριση της Κριμαίας από τη παρουσία των Ρώσων».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι κατέρριψε μια ομοβροντία 20 ουκρανικών πυραύλων πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και την κατεχόμενη χερσόνησο, την οποία η Μόσχα προσάρτησε παράνομα το 2014.

Θραύσματα από τους καταρριφθέντες πυραύλους έπεσαν επίσης σε μια στρατιωτική μονάδα στη Λιούμπιμοβκα, η οποία βρίσκεται κοντά στην αεροπορική βάση Μπελμπέκ.

Last night locals reported the sound of explosions in Saky, Crimea. Russian sources claimed that it was a missile attack. This morning, the Commander of the Air Force of Ukraine states that a strike was carried out on the command post at the Novofedorovka airfield.… pic.twitter.com/Ix3i9BbPjZ

Το Κρεμλίνο ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι δεν υπήρξαν ζημιές σε «αεροπορικό εξοπλισμό», ενώ ο εγκατεστημένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Κριμαίας δήλωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα από τα ουκρανικά πλήγματα.

Η Telegraph δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών.

Η πυραυλική επίθεση σημειώθηκε καθώς ένας από τους πιο υψηλόβαθμους στρατηγούς του Κιέβου είπε ότι ήταν έτοιμοι να εξαπολύσουν μια νέα αντεπίθεση για να εκτοπίσουν τις ρωσικές δυνάμεις, η οποία θα μπορούσε να γίνει στις «αρχές της άνοιξης».

Balbek airfield in Russian-occupied Crimea was hit in an attack, Air Force Commander General Mykola Oleshchuk said on Telegram on Jan. 31. https://t.co/HIrGrkPtST

⚡Ukrainian commander says Russian airbase in Crimea hit in attack.

«Κάποια στιγμή στις αρχές της άνοιξης, η επίθεση της Ρωσίας θα έχει εξαντληθεί», δήλωσε ο Κιρίλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών (GUR), στην ουκρανική τηλεόραση.

«Κάνουμε μια κίνηση, ο εχθρός κάνει μια κίνηση. Τώρα είναι η σειρά του εχθρού. Θα τελειώσει και μετά θα αρχίσει η δική μας», πρόσθεσε.

Ο Μπουντάνοφ έχει σχεδιάσει μια σειρά από μυστικές επιδρομές και επιχειρήσεις και ήταν μία από τις επιλογές του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την αντικατάσταση του ουκρανού ΓΕΕΘΑ Βαλέρι Ζαλούζνι.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του ουκρανικού στρατού προειδοποίησε την Πέμπτη ότι θα «πολλαπλασιαστούν» οι επιθέσεις κατά υποδομών σε ρωσικό έδαφος, χαρακτηρίζοντας «χρήσιμο» το γεγονός ότι οι Ρώσοι «βλέπουν τελικά την πραγματικότητα του πολέμου».

«Ο αριθμός των επιθέσεων κατά ρωσικών υποδομών πιθανόν θα πολλαπλασιαστεί … Πιστεύω ότι αυτό το σχέδιο θα μπορούσε να περιλαμβάνει όλες τις βασικές υποδομές κρίσιμης σημασίας και τις στρατιωτικές υποδομές της Ρωσίας», δήλωσε ο Μπουντάνοφ μέσω Telegram.

Τους τελευταίους μήνες, το Κίεβο έχει πολλαπλασιάσει τα χτυπήματα κατά ρωσικών υποδομών πετρελαίου και αερίου έπειτα από επιθέσεις της Μόσχας κατά των ενεργειακών του υποδομών.

Η Ουκρανία έχει ήδη αναλάβει την ευθύνη για πολλές επιθέσεις με drones κατά εγκαταστάσεων στην περιφέρεια του Λένινγκραντ γύρω από την Αγία Πετρούπολη, τον Ιανουάριο.

Την νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, η GUR επιτέθηκε με drone σε διυλιστήριο στην Αγία Πετρούπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας που απέχει περίπου 1.000 χλμ από τα ουκρανικά σύνορα.

A "hypothetical" plan exists to increase the tempo of strikes in Russia, said Kyrylo Budanov, chief of Ukraine's military intelligence. https://t.co/OFKpLvl2M4

⚡️Budanov hints at plan to increase strikes on Russian critical infrastructure.

«Ο ρωσικός άμαχος πληθυσμός βλέπει τελικά την πραγματικότητα του πολέμου. Βλέπει αποθήκες πετρελαίου να φλέγονται, κτίρια εργοστασίων και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων κατεστραμμένα… όλα αυτά είναι χρήσιμα», ανέφερε ο Μπουντάνοφ σε γραπτό μήνυμα προς το CNN.

Ο Μπουντάνοφ εκτιμά επίσης ότι τα αμερικανικά αεροσκάφη επίθεσης A-10 θα βοηθούσαν «να προκληθεί στρατιωτική ήττα» για τη Ρωσία.

«Τα αεροσκάφη επίθεσης Α-10 θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά τις δυνατότητες της Ουκρανίας στη γραμμή του μετώπου. Μπορούν στην ουσία να συνεισφέρουν στην πρόκληση στρατιωτικής ήττας στη Ρωσία», ανέφερε.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε επίσης, την Πέμπτη, ότι «κατέστρεψε» στη διάρκεια της νύχτας μια πυραυλάκατο που ανήκε στο ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας και περιπολούσε στα ανοικτά της Κριμαίας.

Η Ρωσία δεν έχει κάνει επίσημο σχόλιο και δεν έχει αναφέρει ζημιές σε πλοίο της, όμως ένα κανάλι στην πλατφόρμα Telegram, το οποίο πρόσκειται στο ρωσικό στρατό, έκανε λόγο για «ζημιές» σε ένα πλοίο.

Η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GUR ανακοίνωσε πως κατάφερε να «βυθίσει» την πυραυλάκατο «Ιβάνοβετς» στη ζώνη της λίμνης Ντονουζλάβ, στη δυτική ακτή της Κριμαίας.

The Ukrainian Ministry of Defense released absolutely spectacular footages of an USV attack against Russian corvette “Ivanovets” (Project 12411) near the Russian-occupied peninsula of Crimea.

The Russian corvette got hit by at least two possibly three Ukrainian USVs. You clearly… pic.twitter.com/FfcFwdWGfL

— (((Tendar))) (@Tendar) February 1, 2024