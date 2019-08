Κραυγή αγανάκτησης από αμερικανό ποδοσφαιριστή: «Βάλτε τέλος στις σφαγές»

Η 4η Αυγούστου θα μείνει στην ιστορία σαν μία μαύρη σελίδα στην σύγχρονη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, με δύο μακελάρηδες, στο Ελ Πάσο του Τέξας και στο Ντέιτον του Οχάιο, να σπέρνουν τον θάνατο, αφαιρώντας τη ζωή 30 ανθρώπων. Με τη χώρα σε κρίσιμη κατάσταση, ο κόσμος περίμενε κάποιο ώριμο σχόλιο από την Ουάσινγκτον, το οποίο και τελικά ήρθε.

Οχι από τον Ντόναλντ Τραμπ (ο οποίος αρκέστηκε να τα βάλει με τα video games) αλλά από τον ποδοσφαιριστή της Φιλαντέλφια Γιούνιον, Αλεχάντρο Μπεντόγια που σκόραρε σε αγώνα που διεξαγόταν στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

O 32χρονος αμυντικός έβαλε γκολ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με τη Ντι Σι Γιουνάιτεντ για το πρωτάθλημα του MLS και αφού πρώτα πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του, έτρεξε προς το μικρόφωνο που βρισκόταν κοντά στο σημείο του κόρνερ και φώναξε «Congress, do something now, end gun violence («Κογκρέσο, κάνε κάτι τώρα να σταματήσει η βία των όπλων»).

Philadelphia Union soccer player Alejandro Bedoya scores a goal in tonight’s game against D.C. United, runs over to a field microphone and shouts, «Congress, do something now. End gun violence.»

Via FS1 pic.twitter.com/7WH4PA08cs — Kyle Griffin (@kylegriffin1) August 5, 2019

Μετά τον αγώνα, ο αρχηγός της Γιούνιον δήλωσε πως δεν είχε σχεδιάσει την… επέμβασή του, αλλά ένιωθε πως έπρεπε να κάνει κάτι, συμπληρώνοντας: «Δεν θα κάτσω να περιμένω 50 χρόνια για να αλλάξουν τα πράγματα, θέλω αλλαγή εδώ και τώρα».

Seeing more thoughts and prayers bullshit.

Words without actions are just worthless. America, it seems, is becoming a dystopian society.

Do something!!! Enough!!! — Alejandro Bedoya (@AleBedoya17) August 4, 2019

Η ενέργεια του Μπεντόγια επιδοκιμάστηκε από τον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία πριν από το παιχνίδι ο διεθνής Αμερικανός είχε σχολιάσει: «Βλέπω όλο και περισσότερες προσευχές και βλακείες. Οι λέξεις χωρίς πράξεις δεν αξίζουν τίποτα. Είναι λες και η Αμερική να γίνεται μια δυστοπική κοινωνία. Κάντε κάτι! Αρκετά!»

Ο Μπεντόγια γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϊ, όμως είναι κολομβιανής καταγωγής. Ο ίδιος είχε εκφράσει την υποστήριξή του και για τους πληγέντες του μακελειού στο Πάρκλαντ στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 17 άτομα.