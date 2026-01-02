Κραν Μοντανά: Σε εξέλιξη η δύσκολη διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων

Την ώρα που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επισήμως ακριβής αριθμός νεκρών στη πρωτοχρονιάτικη τραγωδία του Κραν Μοντανά σε μπαρ του ελβετικού χιονοδρομικού κέντρου, σε εξέλιξη ήταν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, η δύσκολη διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων.

Για την ταυτοποίηση των νεκρών και την παράδοση των σορών στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν, έχουν επιστρατευθεί διάφορα μέσα, δήλωσε η Μπεατρίς Πιού, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία.

«Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη»,θέλησε να επισημάνει ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού, Φρεντερίκ Ζισλέρ.

Η αγωνία για την τύχη φίλων και συγγενών που διασκέδαζαν στο μπαρ του Κραν Μοντάνα τη μοιραία νύχτα, κορυφώνεται:

«Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας (…) Στο Instagram, στο Facebook, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά τίποτα. Καμιά απάντηση. Τηλεφωνήσαμε στους γονείς. Τίποτα. Ούτε καν οι γονείς, ξέρουν».», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 17χρονη Ελεονόρ.

Σύμφωνα με τις Αρχές του καντονιού Βαλέ, η φονική πυρκαγιά εκδηλώθηκε περί τη 01:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά, όπου είχαν πάει τουρίστες, ανάμεσά τους πολλοί νέοι, για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά,

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω (βίντεο κάτω).

«Εχουμε καταμετρήσει κάπου σαράντα αποβιώσαντες και κάπου 115 τραυματίες, στην πλειονότητά τους σοβαρά», ανέφερε την Πέμπτη ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού.

Την ίδια ημέρα, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες.

Ανάμεσα τους τραυματίες της τραγωδίας είναι εννέα Γάλλοι, ενώ αγνοούνται οκτώ ακόμη υπήκοοι Γαλλίας επιβεβαίωσε το Κε ντ’ Ορσέ, ενώ και στην Ιταλία ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε ότι περί τους 15 Ιταλούς τραυματίστηκαν στη φωτιά και άλλοι τόσοι αγνοούνται.

Πέντε τραυματίες από τους 112 δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σημείωσε το βράδυ της Πέμπτης μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρεσβευτής της Ιταλίας Τζαν Λορέντζο Κορνάντο.

Οι αρχές προεξοφλούν πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλοί αλλοδαποί, αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία — στη Λοζάνη, στη Γενεύη, στη Ζυρίχη, αλλά και σε γειτονικές χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Συστήθηκε κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης στο κέντρο συνεδριάσεων στο Κραν Μοντανά, που επιφορτίστηκε μεταξύ άλλων με την υποδοχή και την παροχή οδηγιών στις οικογένειες.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού, που πάντως έχουν αποκλείσει το σενάριο να επρόκειτο για επίθεση.

«Το επικρατέστερο σενάριο σήμερα είναι αυτό της γενικευμένης φωτιάς που προκάλεσε έκρηξη», ανέφερε η κ. Πιού.

Συγκλίνουσες πηγές είπαν στο AFP ότι οι ιδιοκτήτες έχουν τη γαλλική υπηκοότητα, πως πρόκειται για ζευγάρι από την Κορσική. Συγγενής τους είπε ότι είναι καλά, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από ΜΜΕ συγκλίνουν στην ενδεχόμενη αιτία της τραγωδίας. Κατ’ αυτές, είχαν τοποθετηθεί σπινθηριστές (sprinklers) πάνω σε μπουκάλια, που προκάλεσαν φωτιά όταν άγγιξαν την οροφή. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, επρόκειτο για «σόου» συνηθισμένο στο συγκεκριμένο μπαρ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News