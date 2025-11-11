Κουτσούμπας: Ξοφλημένη υπόθεση ο Τσίπρας, πάει για αναπαλαίωση όχι rebranding

Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παρομοίασε τον σοσιαλισμό με την Ιθάκη (όπως άλλωστε είναι και ο τίτλος του βιβλίου του) που όσο πλησιάζεις δείχνει να απομακρύνεται, για να δικαιολογήσει τα πεπραγμένα του (ή και όσα αμέλησε να κάνει) ως πρωθυπουργός. Η προσπάθειά του αυτή ωστόσο δεν φαίνεται να πείθει και μεταξύ των «δύσπιστων» επικριτών του βρέθηκε, το βράδυ της Δευτέρας, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, και ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που ξεσπάθωσε για το περιβόητο rebranding τού πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ελληνικός λαός, παρατήρησε ο κ. Κουτσούμπας, «γνωρίζει και οι αριστεροί άνθρωποι –αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους αριστερό– ξέρουν πάρα πολύ καλά τι εστί κύριος Τσίπρας, τι εστί ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση».

Ερωτηθείς για την απόπειρα του Αλέξη Τσίπρα να ξανασυστηθεί στους εκλογείς, ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, σχολίασε στη συνέχεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «Press Talk»:

«Κοιτάξτε να δείτε, αν είχε κάτι να μου πει –αλλά πολύ φοβάμαι ότι τα έχει πει όλα, δηλαδή τα έχει πει ως πρωθυπουργός και ως κυβέρνηση. Δηλαδή αυτά είναι έργα. Είναι λόγια, είναι πράξεις, είναι επιλογές. Δεν παραγράφονται. Εχουν γίνει. Και ο ελληνικός λαός και εμείς προσωπικά και ο καθένας από εμάς και εμείς περισσότερο, επειδή εκπροσωπώ το ΚΚΕ σε αυτή τη συζήτηση, έχουμε πει πάρα πολλά και για την περίοδο διακυβέρνησης και για μετά, ως αξιωματική αντιπολίτευση, τι έκανε και πώς υπερψήφισε αντιλαϊκούς νόμους του κ. Μητσοτάκη πάνω από το 50% ή το πώς συμπεριφέρθηκε και τι έκανε ως αντιπολίτευση για να υπερασπίσει λαϊκά συμφέροντα».

Και στο ερώτημα που του έγινε, αν θα διαβάσει την «Ιθάκη», το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, με το που βγει στα βιβλιοπωλεία, επέμεινε σε κατά τι πιο γλαφυρό ύφος:

«Εχουμε να ξάνουμε μαλλί για τη γούνα, τι έγινε με αυτό το κόμμα που το πήρε, το έκανε η κυβέρνηση, μετά παραιτήθηκε, μετά το διέλυσε ή το διέλυσαν, δεν έχει σημασία, πάντως εκεί ήταν, ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία, πρόεδρός του ήταν και έφτασε να είναι 10 κομμάτια με φτερούγες και εξαπτέρυγα δεξιά και αριστερά που να μην ξέρουν πού βρίσκονται. Και σήμερα πάει και φτιάχνει ένα ίδρυμα, ψάχνει να κάνει ένα κόμμα. Θέλει να κάνει ένα rebranding ξανά με άλλο περιτύλιγμα, η ίδια εταιρεία δηλαδή, το μπραντ ίδιο θα είναι. Από ό,τι καταλάβαμε, ο ίδιος ο Τσίπρας θα είναι. Εχει ένα περιτύλιγμα διαφορετικό, δηλαδή μια ξοφλημένη υπόθεση που έχει τελειώσει κατά την άποψή μας, που πάει να την αναπαλαιώσει».

«Δικαίωμα κάθε πολίτη, και των γονιών των θυμάτων των Τεμπών, αν θέλουν να πολιτευτούν»

Διαφορετική ήταν η εκτίμηση του κ. Κουτσούμπα ως προς το ενδεχόμενο να δούμε ένα κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού ή να τεθεί επικεφαλής κάποιου κομματικού σχηματισμού η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης στα Τέμπη.

«Είναι διαφορετικό πράγμα (…) νομίζω θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους όταν μιλάμε για ανθρώπους, για γονείς θυμάτων αυτού του τεράστιου εγκλήματος των Τεμπών που έγινε και την κα Καρυστιανού, εγώ θέλω να τη βλέπω», δήλωσε αρχικά, για να προσθέσει:

«Και εδώ δεν ξεχωρίζουμε εμείς, ούτε την κα Καρυστιανού και το παιδί που χάθηκε, ούτε τον Πάνο Ρούτσι και τον Ντάνιελ, τον γιο του, ούτε την Ελένη Βασάρα από τη Θεσσαλονίκη και τον σύζυγό της τον Τσακλίδη με την κόρη τους, την Αγάπη, που χάθηκε. Ούτε τον Χούπα τον φίλο μου από την Αταλάντη που έχασε την κόρη του, Ελπίδα. Τους σεβόμαστε, είμαστε στο πλευρό τους για τον αγώνα που κάνουν, για τη δικαίωση, για την απόδοση πραγματικών ποινικών ευθυνών σε όσους έχουν αυτές τις ευθύνες για αυτό το έγκλημα, το αποτρόπαιο των Τεμπών και εκεί πρέπει να βρισκόμαστε. Ο καθένας πρέπει να κρίνεται και για τις πολιτικές επιλογές του και το ΚΚΕ για τη στάση του ΚΚΕ, για τη συμπεριφορά του. Εκεί θα κριθούν όλοι».

«Βέβαια», σημείωσε, «δικαίωμα του κάθε πολίτη, άρα και των γονιών των θυμάτων των Τεμπών, είναι άμα θέλουν να πολιτευτούν. Είτε σε ένα κόμμα είτε να φτιάξουν δικό τους κόμμα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι διαφορετικό πράγμα ο σύλλογος, η επιτροπή, η διεκδίκηση μαζί με τους δικηγόρους, μαζί με τον υπόλοιπο λαό, τους μαζικούς φορείς του κινήματός μας, τη δικαίωση, να αποδοθεί δικαιοσύνη δηλαδή για τα θύματα, και διαφορετικό πράγμα ένα πολιτικό κόμμα που πρέπει να μιλήσει για την οικονομία, για την κοινωνία, για την ακρίβεια, για την εξωτερική πολιτική, για όλα αυτά τα ζητήματα», θέλησε να επισημάνει ο κ. Κουτσούμπας.

Είμαστε πάνω από 10%

Οσον αφορά τις προσδοκίες του ΚΚΕ στις επόμενες εθνικές εκλογές, εκτίμηση και πεποίθησή του ήταν ότι το ποσοστό που Κομμουνιστικού Κόμματος ξεπερνά ήδη το 10%.

«Στις προηγούμενες εκλογές», εξήγησε, «μετά από εκείνο το 4,5%-5% για κάποια χρόνια, έφτασε στις προηγούμενες εκλογές στο 7,7% και στη συνέχεια στο 9,3% στις Ευρωεκλογές, ποσοστά που δεν μας τα έδιναν τότε οι δημοσκοπήσεις, ήταν πολύ κάτω στο 6, άντε το πολύ μέχρι το 7%. Ενώ σήμερα το 9% μάς το δίνουν σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις».

Οπότε, συμπέρανε, «δικαιούμαι να πω και παρότι δεν μιλάω συχνά για δημοσκοπήσεις και τέτοια, απλά τις παρατηρούμε, σήμερα ότι είμαστε πάνω από 10%. Αν γύρω στο 9%-9,5% είναι αυτό που δίνουν οι δημοσκοπήσεις με βάση και την πείρα του παρελθόντος. Δεν θα απογοητευτούμε γιατί δεν κρίνουν τα πάντα, γιατί ξέρετε τα ποσοστά, το να πάρεις 9,9% κι όχι 10,1% έχουν να κάνουν και με το εκλογικό σώμα. Οσο περισσότεροι πάνε να ψηφίσουν, σωστά αλλάζει και το ποσοστό. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το πρόβλημα που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ο έλληνας εργαζόμενος να γίνει, να είναι ενεργά δρων μέσα στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό σημαίνει ότι και στις βουλευτικές εκλογές, όποτε γίνουν, να έρθει και με το χέρι στην καρδιά και με τη σκέψη, την άποψή του να ενισχύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Μόνο να ωφεληθεί και να ωφεληθεί θα έχει από αυτό».

Αντίστοιχα και για το θέμα της κυβερνησιμότητας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανέλαβε την πάγια θέση του ΚΚΕ ότι δεν στηρίζει κυβέρνηση ούτε συνεργάζεται με κόμματα, αστικά, σοσιαλδημοκρατικά. «Λέμε όχι», τόνισε, και σε κόμματα «όπως του κ. Τσίπρα που λέει ότι θα κάνει, και μιλάει για να κάνουμε πιο καλό, βρε παιδιά, πιο ανθρώπινο τον καπιταλισμό. Οχι, κύριε. Υπάρχει κόμμα που να μην ενδιαφέρεται για την εξουσία, για την κυβέρνηση; Αλλωστε εμείς αυτό λέμε ότι θέλουμε να πάμε εκεί να κυβερνήσει η εργατική τάξη, ο λαός με το ΚΚΕ μπροστά. Αυτός είναι ο στόχος», κατέληξε στη σχετική αναφορά του.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News