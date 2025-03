Κουρσκ: Οι Ρώσοι περπάτησαν μέσα σε αγωγό αερίου και αιφνιδίασαν τους Ουκρανούς

Ρώσοι στρατιώτες περπάτησαν μέσα σε έναν αγωγό φυσικού αερίου για να πλήξουν ουκρανικές μονάδες στην περιοχή του Κουρσκ, ανέφεραν στρατιωτικοί της Ουκρανίας και ρώσοι πολεμικοί bloggers, καθώς η Μόσχα κινείται για να ανακαταλάβει τμήματα της παραμεθόριας επαρχίας που κατέλαβε το Κίεβο σε μια επίθεση-σοκ, τον Αύγουστο του 2024.

Στη μεγαλύτερη επίθεση σε ρωσικό έδαφος από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ουκρανικές μονάδες, μέσα σε λίγες ημέρες, είχαν καταλάβει 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής συνοριακής πόλης Σούτζα, και πήραν εκατοντάδες ρώσους αιχμαλώτους πολέμου.

Between 80 and 100 Russian Special Forces Operators were eliminated earlier today in the Kursk Oblast of Western Russia, after attempting to infiltrate Ukrainian Frontline Positions near the Town of Sudzha, using Tunnels linked to a nearby Underground Gas Pipeline. Russian… pic.twitter.com/tx0Z87j8By — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2025

Σύμφωνα με το Κίεβο, η επιχείρηση αποσκοπούσε στο να αποκτήσει ένα διαπραγματευτικό χαρτί σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες και να αναγκάσει τη Ρωσία να αποσπάσει στρατεύματα από την ανατολική Ουκρανία.

Πλέον, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, οι Ουκρανοί στο Κουρσκ είναι κουρασμένοι από τις επιθέσεις περισσότερων από 50.000 στρατιωτών, συμπεριλαμβανομένων και Βορειοκορεατών.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στο Telegram από έναν ουκρανικής καταγωγής, φιλορώσο μπλόγκερ, ρώσοι πράκτορες περπάτησαν περίπου 15 χιλιόμετρα μέσα στον αγωγό, τον οποίο η Μόσχα χρησιμοποιούσε μέχρι πρόσφατα για να στέλνει φυσικό αέριο στην Ευρώπη.

🇷🇺🇺🇦And here are the shots of the journey through the pipe to Sudzha. The soldiers had to walk 12 kilometers. Through the pipe. pic.twitter.com/JAl9NvshdD — Intel Slava (@Intel_Slava) March 9, 2025

Ορισμένα ρωσικά στρατεύματα είχαν περάσει αρκετές ημέρες μέσα στον αγωγό πριν χτυπήσουν ουκρανικές μονάδες στην πόλη Σούτζα, υποστήριξε ο Γιούριο Ποντολιάκα.

Τα ρωσικά κανάλια του Telegram έδειξαν φωτογραφίες των ειδικών δυνάμεων, που φορούσαν μάσκες αερίου και κινούνταν κατά μήκος αυτού που έμοιαζε με το εσωτερικό ενός μεγάλου σωλήνα.

Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας επιβεβαίωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι ρωσικές «ομάδες σαμποτάζ και επίθεσης» χρησιμοποίησαν τον αγωγό σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν ερείσματα έξω από τη Σούτζα.

🔴 Russian forces have emerged from abandoned gas pipelines in Kursk to launch a surprise attack on Ukrainian units. Read the latest here ⬇️https://t.co/PWjvxnr9iX pic.twitter.com/QXBW9w3X5s — The Telegraph (@Telegraph) March 9, 2025

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, ανέφερε ότι τα ρωσικά στρατεύματα «εντοπίστηκαν εγκαίρως» και ότι η Ουκρανία απάντησε με ρουκέτες και πυροβολικό.

«Προς το παρόν, οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις εντοπίζονται, εμποδίζονται και καταστρέφονται. Οι απώλειες του εχθρού στη Σούτζα είναι πολύ υψηλές», ανέφερε το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο.

