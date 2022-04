Βρετανία: Πρώτη υπουργική παραίτηση για το party-gate με αιχμές κατά Τζόνσον

Μία ημέρα μετά από το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και τον υπουργό Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ, ήρθε και η πρώτη παραίτηση από την κυβέρνηση για το περιβόητο party-gate, το σκάνδαλο των διαφόρων σουαρέ που διοργανώθηκαν στην πρωθυπουργική κατοικία την περίοδο που στη Βρετανία ίσχυαν αυστηρά περιοριστικά μέτρα για την πανδημία και lockdown.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Γούλφσον, ο οποίος συμμετείχε στα πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω lockdown που είχε επιβληθεί στην χώρα, υπέβαλε την παραίτησή του την Τετάρτη. Με αυτή την εξέλιξη αυξάνεται η πίεση προς τον Τζόνσον, την παραίτηση του οποίου ήδη ζητούν οι τοπικοί πρωθυπουργοί της Σκωτίας και της Ουαλίας, όπως και οι Εργατικοί.

Στην επιστολή της παραίτησής του, ο Ντέιβιντ Γούλφσον «καρφώνει» τον πρωθυπουργό της χώρας αναφέροντας ότι ο ίδιος παραιτείται όχι μόνο λόγω των ίδιων των γεγονότων ή της «συμπεριφοράς» του Τζόνσον, αλλά και εξαιτίας «της επίσημης απάντησης σε αυτό που συνέβη».

Ο Ντέιβιντ Γούλφσον πρόσθεσε ότι είχε καταλήξει στο «αναπόφευκτο συμπέρασμα ότι υπήρξε επανειλημμένη παραβίαση κανόνων και παραβίαση του ποινικού νόμου στην Ντάουνινγκ Στριτ» και ότι «η κλίμακα, το πλαίσιο και η φύση αυτών των παραβιάσεων» δεν συνάδουν με το κράτος δικαίου.

My letter to the Prime Minister today. pic.twitter.com/lADCvKDKbB

— David Wolfson (@DXWQC) April 13, 2022