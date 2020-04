Βρετανία: Ξεπέρασαν τους 10.000 οι νεκροί – 737 το τελευταίο 24ωρο

Αλλοι 737 νεκροί ανακοινώθηκαν για το τελευταίο 24ωρο στη Βρετανία, όπου ο συνολικός αριθμός των θανάτων έφτασε τους 10.612.

Τις δύο προηγούμενες ημέρες, οι θάνατοι ξεπερνούσαν τους 900. Τα Σαββατοκύριακα, αφότου ξέσπασε η πανδημία, αναφέρονται λιγότεροι θάνατοι, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει καθυστέρηση στη δήλωσή τους.

Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ χαρακτήρισε «ζοφερή» τη σημερινή ημέρα, καθώς η χώρα μπήκε στη λίστα εκείνων όπου οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 10.000. Σημείωσε όμως ότι η τήρηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης φαίνεται να έχει αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) δεν έχει κορεστεί από την πανδημία και αυτή τη στιγμή διαθέτει 2.295 διαθέσιμες κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

«Στην αρχή αυτής της κρίσης, ο κόσμος έλεγε ότι το NHS θα καταβληθεί. Και είδαμε αυτόν τον κίνδυνο αλλού, όχι όμως και εδώ», πρόσθεσε.

Οπως είπε, αυτή τη στιγμή οι βρετανικές υγειονομικές υπηρεσίες διαθέτουν 9.775 αναπνευστήρες και τις προηγούμενες ημέρες μοιράστηκαν 121.000 προστατευτικές στολές, ενώ ταυτόχρονα πάνω από 5.000 πρώην εργαζόμενοι στο NHS επέστρεψαν για να δώσουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή.

Επιπλέον, έχουν ελεγχθεί για τον νέο κορονοϊό 42.812 εργαζόμενοι στο NHS και στις υπηρεσίες πρόνοιας, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο νωρίτερα σήμερα, ο Χάνκοκ είπε ότι ξεκουράζεται στην επίσημη κατοικία του, στο Τσέκερς και δεν υπάρχει κάποια εισήγηση για το πόσο πρέπει να κρατήσει η ανάρρωσή του.

«Αυτή θα είναι μια απόφαση που θα πάρουν οι γιατροί του μαζί με τον ίδιο. Η κυβέρνηση λειτουργεί αποτελεσματικά με βάση τη στρατηγική που χάραξε εκείνος», πρόσθεσε.

Ο Τζόνσον, στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα του προς τους Βρετανούς μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο διαβεβαίωσε ότι η Βρετανία «θα νικήσει τον κορονοϊό» και ευχαρίστησε το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΝΗS) που «του έσωσε τη ζωή» αλλά και τους πολίτες που τηρούν τα μέτρα.

«Εφυγα σήμερα από το νοσοκομείο μετά από μία εβδομάδα, κατά την οποία το NHS μου έσωσε τη ζωή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό», είπε ο 55χρονος πρωθυπουργός. «Θα νικήσουμε τον κορονοϊό και θα τον νικήσουμε μαζί», πρόσθεσε.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020