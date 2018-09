Βραζιλία: Συνελήφθη ύποπτος για την επίθεση στον υποψήφιο της ακροδεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου

Οι αστυνομικές αρχές της Βραζιλίας συνέλαβαν την Πέμπτη έναν ύποπτο που φέρεται ότι μαχαίρωσε τον υποψήφιο της ακροδεξιάς για την προεδρία της χώρας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιοδείας στην πολιτεία Μίνας Ζεράις.

Η Αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει τα στοιχεία του υπόπτου.

Ο Μπολσονάρου έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο και πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Νωρίτερα, ο γιος του, Φλάβιο, διαβεβαίωνε μέσω του Twitter ότι ο πατέρας του είναι καλά και ότι το τραύμα που φέρει είναι επιφανειακό.

Στις εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Globo TV από τη στιγμή της επίθεσης, διακρίνεται ο Μπολσονάρου, ενώ των μεταφέρουν στους ώμους οι υποστηρικτές του, εν μέσω ενός μεγάλου πλήθους στην πόλη Ζουίζ ντε Φόρα.

Brazil's far right presidential candidate Jair Bolsonaro just got stabbed during a campaign rally in the city of Juiz de Fora, in the state of Minas Gerais. Local media reports he was not seriously harmed (video credits: @BlogdoNoblat) pic.twitter.com/zvKmlDv328

— vit (@oceanyia) September 6, 2018