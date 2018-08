Τρανσέξουαλ πήρε το χρίσμα των Δημοκρατικών για υποψήφια κυβερνήτης του Βερμόντ

Ιστορία έγραψε το Δημοκρατικό κόμμα στην πολιτεία του Βερμόντ, αφού έχρισε υποψήφια κυβερνήτη την Κριστίν Χόλκουιστ, την πρώτη τρανσέξουαλ που θα διεκδικήσει το αξίωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πρώην στέλεχος κοινωφελούς επιχείρησης και μηχανικός, η 62χρονη κατάφερε με 48,1% των ψήφων να επικρατήσει τριών εσωκομματικών αντιπάλων της και να εξασφαλίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών. Διετέλεσε επί 12 χρόνια Διευθύνων Σύμβουλος της Vermont Electric Cooperative και ήταν στη διάρκεια αυτής της θητείας της που έκανε την εγχείρηση αλλαγής φύλου.

On to November! Thank you all for your support – this is Vermont's victory!

«Πιστεύω ότι το Βερμόντ είναι αχτίδα ελπίδας για την υπόλοιπη χώρα», δήλωσε μετά τη νίκη της. «Αυτό είναι που αποκαλώ διεύρυνση της ηθικής μας πυξίδας και αυτό πιστεύω ότι αντιπροσωπεύει», πρόσθεσε.

Vermont voters on Tuesday nominated a transgender woman as the Democratic candidate for governor — creating the possibility that Vermont could become the first state to elect a transgender person to a US governor’s mansion. https://t.co/4XyA22k3HG

Ο γερουσιαστής του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς, που είχε διεκδικήσει από τη Χίλαρι Κλίντον το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2016, συνεχάρη τη Χόλκουιστ και την κάλεσε «να συνεχίσει να γράφει ιστορία» κερδίζοντας στην εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου.

Coming up in the next hour, Christine Hallquist will be on New Day.

The Vermont Democrat is the first transgender candidate to get a major party's gubernatorial nomination. https://t.co/dYkhDGXyCq pic.twitter.com/7CZW2FViKB

— New Day (@NewDay) August 15, 2018