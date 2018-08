Τραμπ: Τα ΜΜΕ των ψεύτικων ειδήσεων είναι η αντιπολίτευση στη χώρα μας

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε εκατοντάδες εφημερίδες που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη διαμαρτυρόμενες στο κύριο άρθρο τους για τις επιθέσεις στην ελευθερία του Τύπου.

Ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «τα ΜΜΕ των ψεύτικων ειδήσεων» ως αντιπολίτευση, κάτι που είναι «πολύ κακό για τη Μεγάλη μας Χώρα».

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country….BUT WE ARE WINNING!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018