Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «καταδικάζει απερίφραστα» τη νέα άδεια στον Δημήτρη Κουφοντίνα

Την -εκ νέου- αντίδραση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η παροχή 48ωρης άδειας στον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Χέδερ Ντάουερτ δήλωσε επισήμως ότι «οι ΗΠΑ καταδικάζουν απερίφραστα την απελευθέρωση του τρομοκράτη Δημήτρη Κουφοντίνα, ο οποίος πήρε για 4η φορά άδεια στην Ελλάδα».

Ο αρχιεκτελεστής της 17 Νοέμβρη μεταφέρθηκε πρόσφατα από τις φυλακές Κορυδαλλού στις αγροτικές φυλακές του Βόλου και αιτήθηκε 48ωρης άδειας, την οποία και εξασφάλισε. Η άδεια που έλαβε ο Δημήτρης Κουφοντίνας ήταν η τέταρτη 48ωρη που εξασφαλίζει, προκαλώντας κάθε φορά αντιδράσεις και συζητήσεις.

.@statedeptspox: U.S. strongly condemns the release of convicted terrorist Dimitris Koufodinas who was set loose for a fourth time on a 5-day furlough in #Greece. pic.twitter.com/4tYTzqZ2sH

— Department of State (@StateDept) August 28, 2018