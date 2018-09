Το μήνυμα στο μπλουζάκι της καναδής ΥΠΕΞ: «Keep Calm and Negotiate NAFTA»

«Keep Calm and Negotiate NAFTA» (Κράτησε την ψυχραιμία σου και διαπραγματεύσου τη NAFTA): με άκρως χιουμοριστική διάθεση η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Κρίστια Φρίλαντ, μετέβη στην Ουάσιγκτον φορώντας ένα t-shirt με το παραπάνω μήνυμα στην πλάτη της.

Our @KDamman caught up with Chrystia Freeland at the airport in Washington to ask her about the shirt she was wearing, which says “Mama ≠ Chopped Liver” on the front and “Keep Calm and Negotiate NAFTA" on the back #cdnpoli pic.twitter.com/4a9sqc2Xzm

Αυτό συνέβη λίγο πριν Καναδάς και ΗΠΑ ξεκινήσουν τις μεταξύ συνομιλίες τους, αναζητώντας έναν συμβιβασμό για μια επικαιροποιημένη εκδοχή της συμφωνίας ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών της Βόρειας Αμερικής.

Σε μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Twitter από το αεροδρόμιο της Οτάβας, το βράδυ της Τρίτης, διακρίνεται η επικεφαλής της καναδικής διπλωματίας να φοράει το εν λόγω μπλουζάκι, λίγο προτού επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για την αμερικανική πρωτεύουσα.

Freeland and Ford in Washington DC together negotiating NAFTA…oh to have a live feed mic there!

I hope she will wear her Keep Calm and Negotiate NAFTA shirt.#cdnpoli pic.twitter.com/mTh6E9B5De

