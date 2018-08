Το μεταθανάτιο μήνυμα του ΜακΚέιν στους Αμερικανούς: «Γκρεμίστε τα τείχη»

Το μεταθανάτιο μήνυμα του εκλιπόντα Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή, Τζον ΜακΚέιν ανέγνωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπός του, Ρικ Ντέιβις, πριν ανακοινώσει ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν «θα παραστεί, εξ όσων γνωρίζουμε, στην κηδεία» του βετεράνου του πολέμου του Βιετνάμ ο οποίος απεβίωσε το Σάββατο σε ηλικία 81 ετών.

«(Εμείς οι Αμερικανοί) αποδυναμώνουμε το μεγαλείο μας όταν μπερδεύουμε τον πατριωτισμό μας με φυλετικές αντιπαλότητες που έχουν γεννήσει μνησικακίες, μίσος και βία σε κάθε γωνιά του πλανήτη», αναφέρει στο μεταθανάτιο μήνυμά του ο εκλιπών γερουσιαστής.

«Το αποδυναμώνουμε ότι κρυβόμαστε πίσω από τείχη, αντί να τα γκρεμίζουμε, όταν αμφισβητούμε τη δύναμη των ιδανικών μας, αντί να τα εμπιστευτούμε να είμαστε η σπουδαία δύναμη για αλλαγή που πάντα ήμασταν», τονίζει, συμπληρώνοντας: «Μην απελπίζεστε από τις σημερινές δυσκολίες, αλλά να πιστεύετε πάντα στην προοπτική και το μεγαλείο της Αμερικής». «Ποτέ δεν κρυβόμαστε από την Ιστορία. Τη γράφουμε την Ιστορία».

Αργά τη Δευτέρα, ο Τραμπ, υπό πολιτικές πιέσεις, εξέφρασε τον σεβασμό του στις υπηρεσίες που προσέφερε στο έθνος ο Τζον ΜακΚέιν και διέταξε οι σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες προς τιμή του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή από την Αριζόνα.

Ο αμερικανός πρόεδρος φέρεται να απέρριψε τη δημοσιοποίηση μιας ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου η οποία θα απέτινε φόρο τιμής στον ηρωισμό του εκλιπόντα ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή και να προτίμησε απλά να αναρτήσει ένα σύντομο συλλυπητήριο μήνυμα στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Γεγονός που δεν συνάδει με την άγραφη πολιτική παράδοση ο Λευκός Οίκος να εκδίδει θερμές ανακοινώσεις όταν διακεκριμένοι Αμερικανοί αποβιώνουν.

Breaking: Pres Trump on McCain just now: “Despite our differences on policy and politics, I respect Senator John McCain’s service to our country and, in his honor, have signed a proclamation to fly the flag of the United States at half-staff until the day of his interment.”

— Jim Sciutto (@jimsciutto) August 27, 2018