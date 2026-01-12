Το Ιράν «χτυπά την πόρτα» του Λευκού Οίκου για να κερδίσει χρόνο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επικοινώνησε το Σαββατοκύριακο με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, εν μέσω των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για χρήση στρατιωτικής βίας κατά του ιρανικού καθεστώτος, σε στήριξη των πρόσφατων διαδηλώσεων, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Οπως ανέφεραν οι πηγές στο Axios, η κίνηση αυτή της Τεχεράνης μοιάζει να αποτελεί μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες , ή τουλάχιστον μια προσπάθεια να κερδηθεί χρόνος πριν ο αμερικανός πρόεδρος προβεί σε ενέργειες που θα αποδυναμώσουν περαιτέρω το καθεστώς.

Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη ότι ο απευθείας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει ανοικτός, παρά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και την ανταλλαγή απειλών μεταξύ των δύο χωρών, αναφέρει το αμερικανικό μέσο.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των επαφών, οι Αραγτσί και Γουίτκοφ έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί συνάντηση τις επόμενες ημέρες. Δεν διευκρινίστηκε αν η επικοινωνία έγινε μέσω τηλεφώνου ή γραπτών μηνυμάτων, ενώ τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Τι προκάλεσε τις εξελίξεις

Ηδη, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την Κυριακή ότι το Ιράν επικοινώνησε με τις ΗΠΑ μία ημέρα νωρίτερα και πρότεινε την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για μια πυρηνική συμφωνία.

«Μπορεί να συναντηθούμε μαζί τους. Κανονίζεται μια συνάντηση, αλλά ίσως χρειαστεί να δράσουμε λόγω όσων συμβαίνουν, πριν από αυτή τη συνάντηση… πάντως ετοιμάζεται», ανέφερε ο ένοικος του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Ουάσινγκτον παραμένει ανοικτή σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν. «Το πιο έξυπνο πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν -ίσχυε πριν δύο μήνες και ισχύει και σήμερα-είναι να προχωρήσουν σε πραγματικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το τι απαιτείται όσον αφορά το πυρηνικό τους πρόγραμμα», είπε.

Στο παρασκήνιο

Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι ο Γουίτκοφ και ο Αραγτσί άρχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα ήδη από πέρυσι, κατά τη διάρκεια των πυρηνικών συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios.

Οι επαφές τους συνεχίστηκαν ακόμη και μετά τον αμερικανικό βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο και διατηρήθηκαν έως και τον περασμένο Οκτώβριο, στο πλαίσιο συζητήσεων για ενδεχόμενη επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Ο Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε στο Al Jazeera ότι έχει επικοινωνήσει με τον Γουίτκοφ και ότι συζητείται το ενδεχόμενο συνάντησης. «Υπάρχουν προτάσεις που εξετάζονται», δήλωσε, υπογραμμίζοντας, όμως, ότι το Ιράν δεν διαπραγματεύεται υπό απειλές στρατιωτικής βίας.

Ο ιρανός ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι, αν οι ΗΠΑ επιχειρήσουν ξανά να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική ισχύ, η Τεχεράνη είναι έτοιμη. «Βρισκόμαστε σε πολύ υψηλότερο επίπεδο στρατιωτικής ετοιμότητας σε σχέση με τον τελευταίο πόλεμο. Υπάρχουν δυνάμεις που προσπαθούν να σύρουν την Ουάσινγκτον σε έναν πόλεμο για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του Ισραήλ», υποστήριξε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συγκαλέσει την Τρίτη (13/01) σύσκεψη με την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας, προκειμένου να εξετάσει τις επιλογές στήριξης των διαδηλώσεων στο Ιράν και αποδυνάμωσης του καθεστώτος.

«Εξετάζουμε πολύ σοβαρά το θέμα. Ο στρατός το εξετάζει. Βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ ισχυρές επιλογές και θα πάρουμε απόφαση», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος.

