Τέξας: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και πολλοί τραυματίες σε μουσικό φεστιβάλ

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίσθηκαν καθώς ποδοπατήθηκαν από το πλήθος κατά την εναρκτήρια βραδιά του μουσικού φεστιβάλ «Astroworld» την Παρασκευή στο Χιούστον.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Χιούστον Σάμιουελ Πένια επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες (τοπική ώρα) έξω από το πάρκο NRG.

Το ποδοπάτημα συνέβη γύρω στις 9 ή 9:15 μ.μ., όταν το πλήθος άρχισε να συνωθείται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής, μετέδωσε το κανάλι KHOU 11 News Houston που συνεργάζεται με το δίκτυο ABC News.

Multiple people have been taken to an area hospital in the Houston, Texas area after sustaining injuries at #ASTROWORLDFest, according to @KHOU. Video shared on Instagram Stories shows first responders performing life-saving measures on attendees. pic.twitter.com/oOLH0AU2QU

— Malik Earnest (@MalikEarnest) November 6, 2021