Συρία: Φεύγοντας, οι Αμερικανοί προδίδουν τους Κούρδους…

Μία άβολη για τη Δύση παράμετρο, την οποία δεν λαμβάνει υπόψη της η εγκαταλείπουσα τη Συρία αμερικανική πλευρά, θίγει με σημείωμά της η εφημερίδα Corriere della Sera.

Ως γνωστόν, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο ΙSIS ηττήθηκε (από αυτές), και μέσω τουίτ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δηλώνουν ότι αποχωρούν από το «πεδίο Συρία», καθώς «είναι ώρα οι φαντάροι να επιστρέψουν στα πάτρια».

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018