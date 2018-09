Στη δίνη του τυφώνα Φλόρενς οι ΗΠΑ – Βούλιαξαν οι ακτές της Καρολίνας

Στη δίνη του κυκλώνα Φλόρενς βρίσκονται οι ακτές της Καρολίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το πανίσχυρο καιρικό φαινόμενο έχει μετατρέψει σε βυθισμένη πολιτεία μία τεράστια σε έκταση περιοχή, προκαλώντας καταστροφές ανυπολόγιστης αξίας σε δομές και περιουσίες.

Πάνω από 1,7 εκατ. άνθρωποι βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό, ενώ η θάλασσα κυριολεκτικά ανέβηκε στην ξηρά, μετατρέποντας πόλεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε μία τεράστια λιμνοθάλασσα.

An unexpected sight just after Hurricane Florence made landfall near Wilmington, NC Friday morning. Dolphins were swimming in the rising water near the shore.

Ο τυφώνας χτύπησε -υποβαθμισμένος σε κατηγορία 2- τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, ωστόσο η σφοδρότητα του φαινομένου ήταν μεγάλη και η απειλή για απώλειες ανθρώπινων ζωών, τεράστια.

Hurricane Florence: – Significant damage reported across North Carolina – Over 490,000 structures are without power – Florence made landfall as a category 1 Hurricane in Wrightsville Beach, NC Video of flooding in Belhaven, NC:

Οι άνεμοι στην περιοχή Wrightsville Beach της Βόρειας Καρολίνας έπνεαν με ταχύτητες που άγγιζαν τα 150 χλμ. την ώρα, ενώ στο Τζάκσονβιλ κατέρρευσε ξενοδοχείο, με συνέπεια να εγκλωβιστούν τουλάχιστον 60 άνθρωποι και να διασωθούν από τις Αρχές.

"My cord just literally split in two… some duct tape might be helpful," says CNN's John Berman, in Wilmington.

Hurricane Florence continues to deliver ferocious winds and torrential rain along the Carolina coast.

