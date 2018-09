Σαίξπηρ στην Τεχεράνη: Συνελήφθησαν γιατί χόρευαν στη σκηνή… άντρες με γυναίκες

Δύο προσωπικότητες της θεατρικής σκηνής της Τεχεράνης συνελήφθησαν εξαιτίας ενός τρέιλερ που διαφήμιζε μια παράσταση του Σαίξπηρ, το οποίο έδειχνε άνδρες και γυναίκες να χορεύουν μαζί, μετέδωσε τη Δευτέρα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Η Μαριάμ Καζεμί, η σκηνοθέτης του έργου «Όνειρο θερινής νυχτός» και ο Σαΐντ Ασαντί, διευθυντής του Θεάτρου της πόλης της Τεχεράνης όπου δίνονταν οι παραστάσεις του έργου, συνελήφθησαν την Κυριακή με εντολή της δικαστικής αρχής.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο επικαλείται τον Σαχράμ Καραμί, διευθυντή του Τμήματος Τεχνών του Θεάματος στο υπουργείο Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης, σύμφωνα με τον οποίο «το είδος της μουσικής» που ακούγεται στο τρέιλερ όπως και «οι κινήσεις» των ηθοποιών προκάλεσαν όχληση.

Αυτό το ολιγόλεπτο βίντεο που αναδημοσιεύτηκε πολλές φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει άνδρες και γυναίκες να χορεύουν μαζί, κάτι που απαγορεύεται δια νόμου στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Irna, η δικαστική αρχή όρισε το ποσό των τριών δισεκατομμυρίων ριάλ (19.000 ευρώ στην τιµή συναλλάγματος της ηµέρας στην ελεύθερη αγορά) κατ΄ άτομο ως την εγγύηση που πρέπει να καταβληθεί για την απελευθέρωση της Μαριάμ Καζεμί και του Σαΐντ Ασαντί.

