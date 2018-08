«Ρύζι-κοτόπουλο»… σε παγωτό!

Η 9η Αυγούστου είναι η Εθνική Εορτή της Σιγκαπούρης.

Εκείνη την ημέρα η Σιγκαπούρη έγινε, το 1965, ανεξάρτητο, κυρίαρχο κράτος. Κανένας όμως εορτασμός της εθνικής γιορτής δεν είναι πλήρης χωρίς την ετοιμασία μιας σιγκαπουριανής λιχουδιάς: βραστό κοτόπουλο, ρύζι με τον ζωμό του κοτόπουλου και η σούπα που αναπόφευκτα προκύπτει.

Η λιχουδιά, όμως, υπάρχει και σε εκδοχή… παγωτού!

Το πιάτο που όλοι οι Σιγκαπουριανοί λατρεύουν, προέρχεται από την κινεζική νήσο Χαϊνάν. Αλλά οι πολίτες της Σιγκαπούρης το «αγκάλιασαν».

Την αγάπη του για αυτό το πιάτο την ανέβασε σε καινούργια ύψη ένα τοπικό παγωτατζίδικο. Έτσι, με αφορμή την ημέρα της Εθνικής Εορτής της χώρας, προσφέρει παγωτό με γεύση «ρύζι-κοτόπουλο». Στη γεύση αναγνωρίζονται νότες κοτόπουλου, τσίλι και κόλιαντρου. Και στο παγωτό υπάρχουν, λέει, σπυράκια ρύζι – για να είναι πιο… τραγανιστό.

Chicken Rice Gelato: "The savory, spiced flavor celebrates one of Singapore’s favorite dishes" https://t.co/IX9GA4CAwP

— Kwan Jin Yao (@guanyinmiao) August 14, 2018