Ρωσικά τρολ επιχειρούν να προκαλέσουν διχόνοια στο Twitter και στο θέμα των εμβολίων

Ρωσικά τρολ και προγράμματα μποτ στο Twitter επιχείρησαν να σπείρουν τη διχόνοια όχι μονάχα με επίκεντρο πολιτικά θέματα στις ΗΠΑ, αλλά επίσης και στο ευαίσθητο θέμα των εμβολίων, καταδεικνύει αναδρομική έρευνα αμερικανών ερευνητών, σύμφωνα με τον Guardian.

«Γνωρίζατε ότι υπάρχει μια μυστική βάση δεδομένων της κυβέρνησης σχετικά με τα παιδιά που υπέστησαν βλάβες στη υγεία τους από τα εμβόλια;», είναι ένα από τα tweet που αναρτήθηκαν, συνοδευόμενα από τη λέξη-κλειδί #VaccinateUS.

Οι ερευνητές του πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσιγκτον, του πανεπιστημίου του Μέριλαντ και του Τζον Χόπκινς διερεύνησαν τη συχνότητα με την οποία τα εμβόλια αναφέρονται σε λογαριασμούς, για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ότι είναι bot (αυτοματοποιημένοι λογαριασμοί) ή ρωσικοί λογαριασμοί με στόχο την παραπληροφόρηση, όπως το γνωστό Internet Research Agency, το οποίο κατηγορήθηκε για μια τεράστια επιχείρηση διαδικτυακής προπαγάνδας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ.

Από το δείγμα των 1,8 εκατομμυρίων tweet που βρέθηκε στο μικροσκόπιο των ερευνητών -κι αφορά το διάστημα Ιουλίου 2014-Σεπτεμβρίου 2017- δεν εντοπίστηκαν πολλά μηνύματα για τα εμβόλια. Για παράδειγμα, μονάχα 253 μηνύματα συνοδεύονταν από το #VaccinateUS.

Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι «τα μηνύματα για την υγεία χρησιμοποιούνται ως ‘όπλα’: τα ζητήματα δημόσιας υγείας όπως ο εμβολιασμός μπορούν να αποτελέσουν μέρος αποπειρών παραπληροφόρησης από ξένες δυνάμεις», προειδοποιούν οι συντάκτες της έρευνας, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, στο American Journal of Public Health.

