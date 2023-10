Ρωσία: Ασκήσεις του πληθυσμού για πυρηνικό πόλεμο και «φωνές» για δοκιμή ατομικής βόμβας

Πανεθνική άσκηση για το ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου, τις μεγαλύτερες σε έκταση εδώ και χρόνια, έγινε την Τρίτη στη Ρωσία.

Στόχος της άσκησης ήταν η απομάκρυνση των πολιτών από περιοχές που κινδυνεύουν σε ενδεχόμενη πυρηνική σύγκρουση και είναι ενδεικτική του κλίματος που κυριαρχεί στο Κρεμλίνο.

Την ίδια στιγμή, μάλιστα, ο επικεφαλής ενός κέντρου πυρηνικών ερευνών που υποστηρίζεται από το Κρεμλίνο προέτρεψε τη Μόσχα να προχωρήσει σε δοκιμή ατομικής βόμβας «για να εκφοβίσει τη Δύση», όπως σημειώνουν οι Times.

Οι ασκήσεις πολιτικής άμυνας βασίζονται σε ένα υποθετικό σενάριο στο οποίο οι διασώστες αναλαμβάνουν να απομακρύνουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων από «ζώνες ραδιενέργειας», σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν και δημοσιεύθηκαν από το Baza, ένα ρωσικό μέσο ενημέρωσης με διασυνδέσεις με τις υπηρεσίες ασφαλείας. Το σενάριο αναφέρει επίσης μια πανεθνική κινητοποίηση των δυνάμεων και την εισαγωγή στρατιωτικού νόμου.

Αν και η Ρωσία πραγματοποιεί ασκήσεις πολιτικής άμυνας κάθε χρόνο, είναι η πρώτη φορά που αυτές διεξάγονται ταυτόχρονα σε ολόκληρη τη χώρα.

Μια πηγή δήλωσε στο Baza ότι το σενάριο για τις ασκήσεις έχει επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τη «σύγχρονη πραγματικότητα». Δεν ήταν γνωστό πόσοι πολίτες θα συμμετείχαν.

Russia prepares for nuclear war scenario with first-ever nationwide drills. The exercises will take place tomorrow (Oct 3) and will not include the occupied areas in Ukraine. #Russia #NuclearWar #Drills pic.twitter.com/tJXKOGqVtg

Νωρίτερα, ο Μιχαήλ Κοβαλτσούκ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Κουρτσατόφ, του κορυφαίου ερευνητικού κέντρου πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια δοκιμή ατομικών όπλων στον Αρκτικό Ωκεανό ως επίδειξη δύναμης.

Ο Κοβαλτσούκ, ο οποίος λέγεται ότι ανήκει στο περιβάλλον του Πούτιν, έκανε συγκρίσεις με τη δοκιμή του Tsar Bomba (ο τσάρος των βομβών), του ισχυρότερου πυρηνικού όπλου που πυροδοτήθηκε από τη Σοβιετική Ενωση, το 1961.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι εκείνη η δοκιμή, που φέρεται να έγινε ορατή έως την Αλάσκα, ανάγκασε τις ΗΠΑ να διαπραγματευθούν με τη Σοβιετική Ενωση και να εγκαταλείψουν την «επιθετική» ρητορική τους. Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε πάνω από τη Νόβαγια Ζέμλια, ένα αρχιπέλαγος στην Αρκτική όπου η Σοβιετική Ένωση πραγματοποίησε περισσότερες από 200 πυρηνικές δοκιμές μεταξύ 1954 και 1990.

«Η κατάσταση είναι ακριβώς η ίδια και τώρα. Αρκεί να γίνονται δοκιμές πάνω από τη Νόβαγια Ζέμλια» δήλωσε ο Κοβαλτσούκ. «Τουλάχιστον μία φορά. Και όλα θα μπουν στη θέση τους».

🇷🇺Rising Global Tensions Trigger Unprecedented Nuclear War Drills in Russia.

Russia is planning to conduct large-scale nuclear war exercises under conditions of martial law, mass mobilization, and the potential destruction of up to 70% of housing in certain regions.

According… pic.twitter.com/KnFpgCDRxt

— Intel Drop (@IntelDrop_) October 2, 2023