Πυρκαγιά σε φιάλες προπανίου προκάλεσε την εκκένωση του Αγάλματος της Ελευθερίας

Πολλαπλές εκρήξεις στο νησί που φιλοξενεί το Άγαλμα της Ελευθερίας στις ΗΠΑ σημειώθηκαν τη Δευτέρα, ενώ ακολούθησε μεγάλη φωτιά.

WATCH: The New York City Fire Department says firefighters are working to put out a propane tank fire in a construction area on Liberty Island – home of the Statue of Liberty. Liberty Island officials say the monument has been evacuated. One construction worker was injured. pic.twitter.com/vqyQRGzXyA — WWAY News (@WWAY) August 27, 2018

Όπως έγινε γνωστό από τις αμερικανικές αρχές, σημειώθηκαν εκρήξεις σε τρεις εγκαταστάσεις με προπάνιο, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό ενός εργαζόμενου.

EVACUATED: Visitors to the Statue of Liberty are being evacuated from Liberty Island after an apparent construction mishap sparked a propane fire near the base of the monument; the New York Fire Department is at the scene. https://t.co/1fVtFjD8yn pic.twitter.com/73GQdtKhr9 — World News Tonight (@ABCWorldNews) August 27, 2018

Για λόγους ασφαλείας, ωστόσο, δόθηκε εντολή να εκκενωθεί από τους πολίτες το νησί της Ελευθερίας, ώστε οι αμερικανικές αρχές να σβήσουν τη φωτιά και να περιορίσουν τον κίνδυνο από τις εκρήξεις.

The Statue of Liberty was evacuated after a propane tank caught fire at a construction site on Liberty Island in New York Harbor, officials say https://t.co/AHw94yUw2e pic.twitter.com/gF1uBsZuZP — CBS News (@CBSNews) August 27, 2018

Στο σημείο είχαν μεταβεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οπως έγινε γνωστό, γύρω στο μεσημέρι, τοπική ώρα, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε τρεις φιάλες προπανίου, στον χώρο όπου είναι υπό κατασκευή οι νέες εγκαταστάσεις ελέγχου ασφαλείας του νησιού.

Οι επισκέπτες δεν είχαν πρόσβαση στην περιοχή αυτή, όπου βρίσκονταν μόνο τα συνεργεία των οικοδόμων. Ένας εργάτης τραυματίστηκε ελαφρά και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν από το μνημείο και μεταφέρθηκαν σε μια κοντινή πλατεία έως ότου το όχημα της πυροσβεστικής που έφτασε στο σημείο να κατασβέσει τη φωτιά.