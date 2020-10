Πώς ένα ριάλιτι ξελάσπωσε οικονομικά τον Τραμπ

Θεωρητικώς, το «αμερικανικό όνειρο» συντίθεται από τα εύφορα χώματα της Γης της Επαγγελίας η οποία καλείται ΗΠΑ και διαθέτει ευκαιρίες αμέτρητες, ώστε να προλάβει να προκόψει στη ζωή του ο οιοσδήποτε, ακόμη και ο έσχατος. Ετσι, αφού και ο ταπεινότερος από τους λαντζέρηδες μπορεί να κάνει όνειρα υπό την αστερόεσσα, πώς δεν θα έριχνε τη μεγάλη ζαριά του και ο επιχειρηματίας Ντόναλντ Τραμπ; Αλίμονο…

Από το θέμα με τις φορολογικές δηλώσεις του νυν αμερικανού προέδρου, το οποίο αποκάλυψαν οι New York Times, προκύπτει ότι ο Τραμπ έριξε τη μεγάλη ζαριά της ζωής του όταν συμμετείχε σε ένα ριάλιτι σόου της αμερικανικής τηλεόρασης, ονόματι «The Apprentice» («Μαθητευόμενος» ή και «Υποψήφιος»). Τότε κατάφερε να οικονομήσει πολύ χρήμα και πολύ «αναγνωρισιμότητα» στις ΗΠΑ. Ηταν το σημείο καμπής για τη ζωή του και τις φιλοδοξίες του.

Με αυτόντον τρόπο ο επιχειρηματίας ακινήτων που αντιμετώπιζε μάλλον σοβαρά οικονομικά προβλήματα εκείνη την εποχή, ξαφνικά γέμισε λεφτά και έγινε τηλεοπτικός αστέρας! Η τηλεόραση με όλα τα συμπαρομαρτούντα της απέδωσε στον Τραμπ ασυγκρίτως μεγαλύτερο κέρδος (χρήμα και πρεστίζ) απ’ ό,τι το βιβλίο του «The Art of the Deal» του 1987, το οποίο είχε γίνει best seller.

Τον Ιανουάριο του 2004, όταν άρχισε η τηλεοπτική περιπέτειά του, ο Τραμπ είχε πολλά χρέη και κινδύνευαν οι επιχειρήσεις του. Ερμηνεύοντας όμως στη μικρή οθόνη τον γνώριμό του ρόλο του επιχειρηματία κέρδισε τεράστια δημοτικότητα και… 427 εκατομμύρια δολάρια! Απίστευτο; Αληθινό.

Αυτός ο πακτωλός αναλύεται ως εξής: ο Τραμπ πήρε από το κανάλι NBC 197 εκατ. δολάρια, ενώ τα υπόλοιπα λεφτά (230 εκατ. δολάρια) από deals που έκλεισε με διαφημιζομένους.

Ο Τραμπ δάνεισε το όνομά του και το πρόσωπό του σε διάφορες εταιρείες και στα προϊόντα τους, και εισέπραξε κάποια «ψιλά» (500 χιλιάρικα από τα μπισκότα Oreo και από την πίτσα Domino και 850 χιλιάρικα από απορρυπαντικά).

Εκλεισε όμως και μεγάλες διεθνείς δουλειές ως επιχειρηματίας και «τα έπιασε χοντρά» (deals με ρώσους, αζέρους και τούρκους κατασκευαστές).

Η τηλεόραση απέβη λοιπόν ένα επικερδέστατο πεδίο για τον Τραμπ, αφού η δημόσια αναγνώριση που του χάρισε δεν μεταφράστηκε μόνο σε εκατομμύρια δολάρια, αλλά και στη μεγαλύτερη από όλες τις μπίζνες του: λίγον καιρό μετά από την επιτυχία τους ως «Μαθητευομένου» μπόρεσε και έγινε και πρόεδρος των ΗΠΑ !