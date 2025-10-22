Πλήγμα των ΗΠΑ κατά ναρκοδιακινητών στον Ειρηνικό – δύο νεκροί

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν το πρώτο τους πλήγμα στον Ειρηνικό Ωκεανό, κατά ταχυπλόου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Πρόκειται για την όγδοη επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον φερόμενων διακινητών ναρκωτικών από τις 2 Σεπτεμβρίου, με τις προηγούμενες επτά να έχουν πραγματοποιηθεί στην Καραϊβική και να έχουν προκαλέσει συνολικά τουλάχιστον 34 θανάτους.

«Δύο ναρκοτρομοκράτες επέβαιναν στο σκάφος την ώρα της επίθεσης, η οποία εξαπολύθηκε σε διεθνή ύδατα. Και οι δύο σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε», ανέφερε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο αμερικανός υπουργός Πολέμου συνέκρινε τη δράση των καρτέλ ναρκωτικών με την τρομοκρατία, τονίζοντας πως «όπως η Αλ Κάιντα κήρυξε πόλεμο στην πατρίδα μας, έτσι και αυτά τα καρτέλ διεξάγουν πόλεμο στα σύνορά μας, εναντίον του λαού μας».

«Δεν θα υπάρξει καταφύγιο ή συγχώρεση, μόνο απονομή δικαιοσύνης», πρόσθεσε, συνοδεύοντας τη δήλωσή του με βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή του πλήγματος.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific. The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ με στόχο τα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών έχουν ήδη επιβαρύνει τις σχέσεις της Ουάσινγκτον με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής, κυρίως με τη Βενεζουέλα και την Κολομβία, που καταγγέλλουν παραβιάσεις κυριαρχίας και υπερβολική χρήση στρατιωτικής ισχύος.

