Ουκρανικό: Ο Μπάιντεν επιμένει να βλέπει εισβολή τις επόμενες ημέρες

Ο κίνδυνος μιας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία είναι «πολύ υψηλός» αλλά «η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή», επανέλαβε ο Τζο Μπάιντεν μιλώντας στους δημοσιογράφους λίγο πριν την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για το Οχάιο, ωστόσο δεν έκρυψε την δραματικότητα των στιγμών: «Κάθε ένδειξη που έχουμε συνηγορεί στο ότι ετοιμάζονται να μπουν στην Ουκρανία» είπε χαρακτηριστικά, ενώ απαντώντας σε ερώτηση πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος μιας ρωσικής εισβολής δεν άφησε περιθώρια για παρερμηνείες: «Η αίσθησή μου είναι πως αυτό θα συμβεί τις επόμενες ημέρες».

Ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε πως η Ρωσία δεν απέσυρε τις δυνάμεις της από τα σύνορα με την Ουκρανία και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λόγους να πιστεύουν πως η Μόσχα έχει δρομολογήσει ήδη μια επιχείρηση επίρριψης ευθυνών προκειμένου να δικαιολογήσει μια εισβολή. Παρόλ’ αυτά, ο αμερικανός πρόεδρος επέμενε πως μια διπλωματική επίλυση παραμένει εφικτή. Γι΄αυτό ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν πριν αναχωρήσει για το Μόναχο όπου θα λάβει μέρος στην Σύνοδο για την Ασφάλεια, να δώσει το «παρών» στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να υπογραμμίσει με την παρουσία του την κρισιμότητα των στιγμών. «Θα εξηγήσει ποιος είναι αυτός ο δρόμος», εξήγησε ο Μπάιντεν και συμπλήρωσε πως «ακόμη υπάρχει μια διέξοδος ανοιχτή», διαψεύδοντας, ωστόσο πως έχει κανονιστεί κάποια τηλεφωνική συνδιάλεξη του Λευκού Οίκου με το Κρεμλίνο.

Biden to reporters: “Every indication that we have is that they are prepared to go into Ukraine, attack Ukraine.”

Biden also said of an invasion, “My sense is it will happen within the next several days.”

