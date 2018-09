Οι ελπίδες των μεταναστών πνίγονται μαζί τους στις ακτές της Λιβύης

Δεν αποτελεί κάποιο μυστικό, η Λιβύη είναι μία από τις χώρες επιβίβασης ανθρώπων που προσπαθούν να διασχίσουν τη Μεσόγειο, αφήνοντας πίσω τους τα σπίτια τους, για να φθάσουν στην Ευρώπη. Oχι, απλώς, για να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής, αλλά για να ζήσουν.

Τα «διάτρητα» σύνορα της Λιβύης με τις υποσαχάριες γειτονικές χώρες, αλλά και η κοντινή απόσταση από την Ιταλία και τη Μάλτα, αποτελούν τους κύριους λόγους για τους οποίους αυτή η βορειοαφρικανική χώρα αποτελεί σημείο διέλευσης μεταναστών.

Ορισμένοι κατορθώνουν να φθάσουν με βάρκες στα διεθνή ύδατα, όπου μετεπιβιβάζονται σε πλοία, αλλά οι επεμβάσεις της ακτοφυλακής, εντός των λιβυκών χωρικών υδάτων, αυξάνονται. Στην περίπτωση αυτή, οι πρόσφυγες και μετανάστες αποβιβάζονται και πάλι στη Λιβύη. Επιστροφή στην κόλαση, δηλαδή.

Υπάρχουν και άλλοι πολλοί, οι οποίοι χάνονται για πάντα σε αυτά τα νερά…

Τελευταία μακάβρια καταμέτρηση; περισσότεροι από 100 μετανάστες, σύμφωνα με το BBC, πνίγηκαν στις αρχές του εφετινού Σεπτεμβρίου, όταν τα δύο φουσκωτά πλοιάρια στα οποία επέβαιναν βυθίστηκαν στα ανοιχτά της Λιβύης, σύμφωνα με την οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) που επικαλείται τις μαρτυρίες των επιζώντων.

Αντίστοιχα, οι 276 επιζώντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Χομς, περίπου 100 χιλιόμετρα στα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Τρίπολης.

Over 100 people reportedly died after a shipwreck off the #Libyan coast one week ago.

A group of 276 people, including survivors of the shipwreck, were taken to #Khoms #Libya where our teams provided urgent medical assistance. https://t.co/jhKFUPc70D

— MSF International (@MSF) September 11, 2018