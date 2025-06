Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη ρίψης πυραύλου κατά του Ισραήλ

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν το Σάββατο πως εκτόξευσαν έναν βαλλιστικό πύραυλο προς την ισραηλινή επικράτεια, ως απάντηση, σύμφωνα με τους ίδιους, στα «εγκλήματα» του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Στο Ισραήλ, οι σειρήνες συναγερμού ενεργοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές έπειτα από τη ρίψη του πυραύλου από την Υεμένη, έγινε γνωστό από τον στρατό, που υπογράμμισε πως «ο πύραυλος πολύ πιθανόν αναχαιτίστηκε με επιτυχία».

🚨 Sirens sounding in southern Israel following projectile fire from Yemen 🚨

— Israel Defense Forces (@IDF) June 28, 2025