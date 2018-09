Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση ανάμιξης σε αμερικανικές εκλογές

Ο αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε την Τετάρτη εκτελεστικό διάταγμα που θα βοηθήσει στην προστασία των αμερικανικών εκλογών από ξένη ανάμιξη, επιβάλλοντας κυρώσεις σε χώρες και άλλους παράγοντες που επιδιώκουν να παρέμβουν στη διεξαγωγή αυτών, δήλωσαν αμερικανοί αξιωματούχοι.

Το διάταγμα δίνει εντολή στις υπηρεσίες πληροφοριών να αξιολογούν κατά πόσον οποιοδήποτε άτομο ή οντότητα παρενέβη σε αμερικανικές εκλογές, να παραδίδουν αυτή την πληροφορία στα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικής Ασφάλειας και έπειτα – με βάση αυτή την εκτίμηση της εγκυρότητας και της επιρροής αυτής της πληροφορίας – να επιβάλλονται αυτόματες κυρώσεις, δήλωσε ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, Νταν Κόατς.

JUST IN: Trump to mandate sanctions against foreign governments that interfere in US elections https://t.co/5kkKd00QlE pic.twitter.com/Z7YzNEzdfS

— The Hill (@thehill) September 12, 2018