Ο Τραμπ ακύρωσε την επίσκεψή του στην Ιρλανδία τον Νοέμβριο

Στην ακύρωση της επίσημης επίσκεψής του στην Ιρλανδία προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σκόπευε να επισκεφθεί το Δουβλίνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ευρώπη τον Νοέμβριο.

Εκπρόσωπος της ιρλανδικής κυβέρνησης ανέφερε ότι το ταξίδι, που είχε ανακοινωθεί από τον Λευκό Οίκο στις αρχές Οκτωβρίου, «αναβλήθηκε για λόγους προγραμματισμού».

Μάλιστα, κατά την παραμονή του στη χώρα, το Σαββατοκύριακο 10-11 Νοεμβρίου, ο Τραμπ σκόπευε να επισκεφθεί το γήπεδο γκολφ του καθώς και το Δουβλίνο.

Στις 11 Νοεμβρίου, ο αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να μεταβεί στο Παρίσι για τις τελετές για την 100ή επέτειο από το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ireland's Taoiseach told @CNBC Trump's trip is postponed and "the US side has cited scheduling reasons."@PressSec now says the White House is "still finalizing whether Ireland will be a stop on that trip" in November.https://t.co/luLLpOtiOq

— via @christinawilkie and me

— Kevin Breuninger (@KevinWilliamB) September 11, 2018