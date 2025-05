Νορβηγός ξύπνησε και βρήκε ένα φορτηγό πλοίο στον κήπο του!

Οταν ο Γιόχαν Χέλμπεργκ ξύπνησε και κοίταξε στο παράθυρό του, δεν πίστευε στα μάτια του: ένα τεράστιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είχε προσαράξει στον… κήπο του, μόλις πέντε μέτρα από την κρεβατοκάμαρά του.

Το πλοίο, μήκους 135 μ., βγήκε στη στεριά, στο Μπαϊνέσετ της Νορβηγίας, στις πέντε το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα).

Μάλιστα, ο Χέλμπεργκ δεν ξύπνησε από τον θόρυβο, αλλά από τον γείτονά του, που πανικόβλητος τον πήρε τηλέφωνο για να τον ειδοποιήσει.

«Πήγα στο παράθυρο και έμεινα αρκετά έκπληκτος όταν είδα ένα μεγάλο πλοίο», είπε στον Guardian. «Ηταν εξωπραγματικό».

Ο γείτονάς του, Γιοστάιν Γιόργκενσεν, δήλωσε ότι ξύπνησε από τον θόρυβο που έκανε το πλοίο καθώς κατευθυνόταν με ταχύτητα προς τη στεριά και έτρεξε στο σπίτι του Χέλμπεργκ.

