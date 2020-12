Νορβηγία: Μεγάλη κατολίσθηση κατέστρεψε τμήμα χωριού κοντά στο Οσλο

Δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι αλλά και οι τραυματίες στην χωριό Ασκ, διοικητικό κέντρο του δήμου Γκιέρντρουμ, στη νοτιοανατολική Νορβηγία μετά από κατολίσθηση.

Η κατάσταση στην περιοχή βορειοανατολικά του Όσλο, ήταν πολύ σοβαρή, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές. Η κατολίσθηση που σημειώθηκε τα ξημερώματα, κατέστρεψε πολλά σπίτια, ενώ εκκενώθηκαν περίπου 200 κατοικίες.

Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, ελικόπτερα και μονάδες του Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να συμβάλλουν στις προσπάθειες διάσωσης.

At least 5 to 9 in hospital, several houses destroyed, up to 200 evacuated after large landslide in Gjerdrum “near” Oslo https://t.co/1eV2BuLOLY pic.twitter.com/kLyHBTw0OF

