Νέο έγκλημα εναντίον αμάχων στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν πολυκατοικία – επτά νεκροί

Οι διασώστες επανέλαβαν τα ξημερώματα της Τρίτης την έρευνα για επιζώντες στα συντρίμμια μιας πολυκατοικίας όπου τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα, από δύο ρωσικούς πυραύλους στο Ποκρόφσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Ο ρωσικός στρατός υποστηρίζει πως έχει κερδίσει έδαφος στην περιφέρεια αυτή τις τελευταίες ημέρες.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, που βρίσκονται στο Ποκρόφσκ, είδαν τους διασώστες να εργάζονται γύρω από την πενταώροφη πολυκατοικία, που έχει καταστραφεί, απομακρύνοντας τραυματίες μέσα από συντρίμμια και κατεβάζοντας με τη βοήθεια μιας μεγάλης σκάλας κατοίκους που είχαν αποκλεισθεί μέσα στα σπίτια τους.

«Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εξήντα επτά τραυματίσθηκαν», ανακοίνωσε σήμερα μέσω της πλατφόρμας Telegram ο Πάβλο Κιριλένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Ντονέτσκ.

Ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο είπε πως στους 67 τραυματίες συμπεριλαμβάνονται 29 αστυνομικοί, επτά διασώστες και δύο παιδιά. Οι επιχειρήσεις διάσωσης, οι οποίες είχαν διακοπεί στη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας του κινδύνου νέων βομβαρδισμών, επαναλήφθηκαν τα χαράματα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει προηγούμενως πως η Ρωσία έπληξε «μια απλή πολυκατοικία». Στο βίντεο που ανέβασε, φαίνονται άνθρωποι να ανασύρονται από τα συντρίμμια ενός κτιρίου πέντε ορόφων της σοβιετικής εποχής, ο τελευταίος όροφος του οποίου έχει καταστραφεί από το πλήγμα.

The city of Pokrovsk, Donetsk region. Donbas, from which Russia is trying to leave only broken and scorched stones. Two missile strikes. An ordinary residential building was hit. Unfortunately, there are victims. Rescuers and all necessary services are on the scene. The rescue of… pic.twitter.com/zsIA7dR6HR

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2023