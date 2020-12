Νέο «άκυρο» στον Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ

Νέο βαρύ πλήγμα στον Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το βράδυ της Παρασκευής την προσφυγή των Αρχών της πολιτείας του Τέξας που έγινε με σκοπό την ανατροπή της ήττας του ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου σε τέσσερις πολιτείες.

Η προσφυγή είχε κατατεθεί την Τρίτη από τον πολιτειακό υπουργό Δικαιοσύνης του Τέξας, Ρεπουμπλικάνο και σύμμαχο του Τραμπ, Κεν Πάξτον, με σκοπό να ακυρωθούν οι εκλογές στην Τζόρτζια, στο Μίσιγκαν, στην Πενσιλβάνια και στο Ουισκόνσιν.

Τα εννέα μέλη του κορυφαίου δικαστικού οργάνου της χώρας -ανάμεσά τους και τρία διορισμένα από τον ίδιο τον Τραμπ- έκριναν ότι το Τέξας δεν έχει δικαίωμα να αναμιγνύεται στη διοργάνωση των εκλογών σε άλλες πολιτείες.

Ο Τραμπ -ο οποίος συνεχίζει να αρνείται την ήττα του στις εκλογές από τον Τζο Μπάιντεν- έκρινε ότι ο φάκελος που ετοίμασαν οι Αρχές του Τέξας ήταν «ατράνταχτος», παρεμβαίνοντας προσωπικά στη διαδικασία.

Τελικά, και όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του για την απόφαση του Δικαστηρίου μέσω Twitter, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το Ανώτατο Δικαστήριο μας απογοήτευσε. Καθόλου σοφία, καθόλου θάρρος».

The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage!

