NASA: Αναβάλλεται ξανά η εκτόξευση του «Artemis 1»

Η δεύτερη απόπειρα εκτόξευσης του πρωτοποριακού πυραύλου SLS, που είχε προγραμματιστεί από τη NASA για το απόγευμα του Σαββάτου ώρα ΗΠΑ (βράδυ Σαββάτου ώρα Ελλάδας) με προορισμό τη Σελήνη στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, τελικώς αναβάλλεται.

Για πρόβλημα διαρροής καυσίμων κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες. «Οι ομάδες προσπάθησαν να διορθώσουν ένα πρόβλημα που σχετίζεται με μια διαρροή στο υλικό που μεταφέρει καύσιμο στον πύραυλο, αλλά δεν τα κατάφεραν» ανέφερε η NASA.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u

