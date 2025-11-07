Μοσχοβίτικα μυστήρια: O Λαβρόφ έχασε την εύνοια του Πούτιν;

Δεν ηγήθηκε της ρωσικής αντιπροσωπείας στη σύνοδο κορυφής του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) τον Οκτώβριο, δεν θα εκπροσωπήσει τη Μόσχα στη G20 της Νότιας Αφρικής αργότερα αυτόν τον μήνα και την περασμένη Τετάρτη ήταν ο μοναδικός απών από τη συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Αυτό ήταν αρκετό για ορισμένα media της ρωσικής αντιπολίτευσης και για κάποιες αναρτήσεις του Telegram που απεφάνθησαν ότι ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ «έχασε την εύνοια του Πούτιν».

Η εξήγηση που έδωσαν όσοι προδιέγραψαν τη μοίρα του Λαβρόφ σχετίζεται «με την τεταμένη συνδιάλεξή του με τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο» και με την αναβολή της «Βουδαπέστης», δηλαδή της δεύτερης τετ-α-τετ συνάντησης Πούτιν-Τραμπ.

Φυσικά, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριψε τις εικασίες, λέγοντας ότι «στις διαδόσεις αυτές δεν υπάρχει τίποτα που να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επιβεβαιώνω ότι ο Λαβρόφ εργάζεται ως υπουργός Εξωτερικών». Αλλά οι εικασίες συνεχίζουν να κυκλοφορούν.

Ο πρώτος που σημείωσε την απουσία Λαβρόφ από το Συμβούλιο Ασφαλείας, στις 5 Νοεμβρίου, ήταν ο δημοσιογράφος της Kommersant, Αντρέι Κολέσνικοφ, δεδομένου ότι επρόκειτο για σημαντικό μίτινγκ. «Ο Πούτιν έδωσε εντολή στους αξιωματούχους του να αξιολογήσουν αν πρέπει να προετοιμαστεί η Ρωσία για την επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών ύστερα από 35 χρόνια». Ο Καλέσνικοφ επικαλέστηκε «ενημερωμένες πηγές» που του ψιθύρισαν ότι «ο Λαβρόφ απουσίασε συναινετικά».

Η διατύπωση αυτή τροφοδότησε τις εικασίες. Πόσο μάλλον που την προηγουμένη ο Πούτιν είχε διορίσει τον αναπληρωτή επικεφαλής προσωπικού της προεδρικής διοίκησης, Μαξίμ Ορέσκιν, επικεφαλής και της ρωσικής αντιπροσωπείας στη σύνοδο κορυφής της G20 του Γιοχάνεσμπουργκ, που θα γίνει στις 22-23 Νοεμβρίου. Το σύνηθες μέχρι τώρα ήταν ο Λαβρόφ να αντικαθιστά τον Πούτιν στις διεθνείς συναντήσεις.

Λόγω του εντάλματος σύλληψης που ισχύει εναντίον του ο Πούτιν δεν πήγε το 2022 στη G20 του Μπαλί, ούτε εφέτος στη σύνοδο κορυφής των BRICS στη Βραζιλία. Και στα τέλη Οκτωβρίου, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξέι Οβερτσουκ ηγήθηκε της ρωσικής αντιπροσωπείας στη σύνοδο κορυφής του (ASEAN), αντικαθιστώντας τον αντικαταστάτη του Πούτιν, δηλαδή τον Λαβρόφ.

Η συνδιάλεξη Λαβρόφ-Ρούμπιο

Οι «απουσίες» του υπουργού, όπως ανέφεραν αναρτήσεις στα social media, φέρεται να ξεκίνησαν έπειτα από την «τεταμένη» τηλεφωνική επικοινωνία του, στις 21 Οκτωβρίου, με τον Ρούμπιο, η οποία υποτίθεται ότι θα έθετε τις βάσεις για τη συνάντηση των Πούτιν-Τραμπ στη Βουδαπέστη. Κατά τις πληροφορίες που διακινήθηκαν από Δυτικά μέσα, ο Ρώσος είπε στον Αμερικανό να ακυρωθεί η συνάντηση.

Η ιταλική Repubblica σχολίασε ότι η ματαίωση της «Βουδαπέστης» είχε επιπτώσεις για τη Ρωσία: αμέσως μετά το διπλωματικό ναυάγιο, τα κύματα του Δουνάβεως έφεραν κυρώσεις εναντίον δύο ρωσικών πετρελαϊκών κολοσσών, της Rosneft και της Lukoil. Αυτές ήταν οι πρώτες αφ’ ότου ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με media που στη Ρωσία είναι χαρακτηρισμένα «πρακτορεία ξένων συμφερόντων», κάποιος εντός του Κρεμλίνου εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση της χαμένης «Βουδαπέστης» και των επακόλουθων κυρώσεων για να διαβάλει τον μακροβιότερο υπουργό της εποχής Πούτιν. Τον κατηγόρησε για σαμποτάζ.

Κατόπιν αυτού και πάντα κατά το παραπάνω «πρακτορείο», ο Λαβρόφ συναντήθηκε με τον Πούτιν και οι δύο άνδρες είχαν «σοβαρή συζήτηση». Τώρα οι αντιπολιτευόμενοι τον Πούτιν φρονούν ότι ο Λαβρόφ «ακολουθεί τη μοίρα του Σοϊγκού», δηλαδή του υπουργού Αμυνας που έχασε το πόστο του ύστερα από την αποχώρηση από το μέτωπο τον Φεβρουάριο του 2022 και ύστερα από το πραξικόπημα της Ομάδας Βάγκνερ το 2023.

Αυτές οι αντιπουτινικές φωνές υποστηρίζουν ότι ο Λαβρόφ «έχει χάσει την εύνοια του Πούτιν και αναγκάζεται να διαδίδει διαρροές για να αποδείξει την αθωότητά του». Επίσης, ότι «το μοναδικό λάθος του ήταν η πεποίθησή του ότι «η πιο σκληρή και η πιο ηθική στάση, η στάση αρχών, αντανακλούσε και τη θέση του Πούτιν»…

