Μήνυμα Χαμενεΐ: Δώσαμε ένα γερό χαστούκι στις ΗΠΑ – Απειλεί με νέο χτύπημα

Την ημέρα που ισραηλινά και αμερικανικά ΜΜΕ αναρωτιούνταν αν ο Αλί Χαμενεΐ είναι ζωντανός, ο αγιατολάχ εμφανίστηκε στέλνοντας μήνυμα στον ιρανικό λαό, αρχικά μέσω X και στη συνέχεια με βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ενδεχομένως από το καταφύγιο όπου βρίσκεται εδώ και δύο εβδομάδες.

Στην ανάρτησή του, ο αγιατολάχ συνεχάρη τη χώρα του, εστιάζοντας «στη νίκη του αγαπημένου μας Ιράν επί του αμερικανικού καθεστώτος».

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «μπήκαν στον πόλεμο επειδή ένιωθαν ότι, αν δεν το έκαναν, το “σιωνιστικό καθεστώς” (όπως ονομάζει το Ισραήλ) θα καταστρεφόταν ολοκληρωτικά. Οι ΗΠΑ δεν κέρδισαν τίποτα από αυτόν τον πόλεμο», είπε, ισχυριζόμενος ότι το Ιράν κατάφερε να βγει «νικηφόρο» και «έδωσε ένα σκληρό χαστούκι στην Αμερική».

Στη συνέχεια, ο Χαμένεΐ εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στο ιρανικό έθνος για την ενότητά του. «Ενα έθνος περίπου 90 εκατομμυρίων ανθρώπων στάθηκε ενωμένο, με μία φωνή, υποστηρίζοντας τις ένοπλες δυνάμεις. Το ιρανικό έθνος απέδειξε τον διακεκριμένο χαρακτήρα του και έδειξε ότι, όταν είναι απαραίτητο, θα ακουστεί με μια ενιαία φωνή».

Ο ίδιος απείλησε εκ νέου τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι στη Μέση Ανατολή έχουν πολλές βάσεις στις οποίες το Ιράν «έχει το δικαίωμα» να επιτεθεί όποτε θέλει, σε περίπτωση νέας επιθετικότητας των Αμερικανών.

🇮🇷FULL speech by Leader of Iran, Imam Khamenei:

