Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην κατοικία του Φετουλάχ Γκιουλέν στην Πενσιλβάνια

Ερευνες για περιστατικό στο συγκρότημα κατοικιών, όπου διαμένει ο αυτοεξόριστος ιμάμης Φετουλάχ Γκιουλέν στην Πενσυλβάνια πραγματοποίησε η Αστυνομία, σύμφωνα με τη βρετανική Express.

Αρχικά, δεν έγινε γνωστό το τι ερευνήθηκε στο σπίτι από την Αστυνομία, ωστόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν φωτογραφίες που έδειχναν περιπολικά να έχουν σταθμεύσει στην είσοδο της κατοικίας στην κομητεία Μονρό, ενώ στην περιοχή πετούσαν και ελικόπτερα.

