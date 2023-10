Λονδίνο: Συνελήφθη η Γκρέτα Τούνμπεργκ σε διαδήλωση κατά των πετρελαϊκών

Η γνωστή σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη την Τρίτη στο Λονδίνο, σε μια διαδήλωση που οργανώθηκε στο περιθώριο πετρελαϊκής συνόδου.

Σύμφωνα με τον Guardian, πολλές εκατοντάδες ακτιβιστές για το κλίμα συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις κατά την πρώτη ημέρα του Energy Intelligence Forum, ενός συνεδρίου των πλέον υψηλόβαθμων στελεχών εταιρειών του τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, απέκλεισαν τις εισόδους του ξενοδοχείου InterContinental, όπου διεξάγεται το συνέδριο.

Η Τούνμπεργκ συνελήφθη το μεσημέρι από δύο αστυνομικούς και οδηγήθηκε σε μια κλούβα της αστυνομίας. Νωρίτερα, η αστυνομία είχε ανακοινώσει στην πλατφόρμα X τη σύλληψη πέντε διαδηλωτών για παρακώλυση της κυκλοφορίας.

