Κίεβο: Διεθνής σύνοδο ηγετών για τα τρία χρόνια από τη ρωσική εισβολή

Οι ηγέτες 13 κρατών έφτασαν την Δευτέρα στο Κίεβο, για να παραστούν στις εκδηλώσεις για την τρίτη επέτειο της πλήρους εισβολής της Ρωσίας και να δηλώσουν την συνεχιζόμενη υποστήριξή τους στην Ουκρανία.

«Εχουμε μια σημαντική συνάντηση, μια σύνοδο. Ισως να είναι καμπή», είπε σχετικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφερόμενος στη σύνοδο, στην οποία αναμένεται να πάρουν μέρος άλλοι 24 ξένοι ηγέτες μέσω βιντεοσύνδεσης.

«Βρισκόμαστε σήμερα στο Κίεβο, διότι η Ουκρανία είναι η Ευρώπη. Σε αυτή τη μάχη για την επιβίωση, δεν διακυβεύεται μόνο το πεπρωμένο της Ουκρανίας. Είναι το πεπρωμένο της Ευρώπης», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που έφτασε στην ουκρανική πρωτεύουσα μαζί με τον Αντόνιο Κόστα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.

Η επίσκεψή τους στη ρημαγμένη από τον πόλεμο χώρα προορίζεται να αποτελέσει ένδειξη αλληλεγγύης εν μέσω της ρήξης μεταξύ της Ουκρανίας και του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αλλάξει την στάση των ΗΠΑ απέναντι την οποία ακολουθούσε ο Τζο Μπάιντεν και έχει δηλώσει ευθαρσώς ότι το Κίεβο ξεκίνησε τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο αμερικανός πρόεδρος υποχρεώθηκε να ανασκευάσει τη δήλωσή του αυτή μετά από έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των ΗΠΑ, αφού όμως, είχε αποκαλέσει δικτάτορα τον Ζελένσκι.

Από τον Φεβρουάριο του 2022, εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι και στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, πόλεις στα νότια και ανατολικά της Ουκρανίας έχουν ισοπεδωθεί και εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, πολλοί από τους οποίους έφυγαν στο εξωτερικό.

Αλλά, τρία χρόνια αφότου η Δύση συσπειρώθηκε πίσω από την Ουκρανία, η επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο απειλεί να ανατρέψει αυτόν τον συνασπισμό υποστήριξης και έχει θέσει υπό αμφισβήτηση ζωτικής σημασίας στρατιωτική και οικονομική βοήθεια σε μια κρίσιμη καμπή του πολέμου, σημειώνει η Telegraph.

Αψηφώντας περαιτέρω το Κίεβο και τους ευρωπαίους συμμάχους του, η Ουάσινγκτον σχεδιάζει σήμερα να υποβάλει στο Συμβούλιο Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ένα σχέδιο κειμένου που καλεί σε «γρήγορο τερματισμό» της σύγκρουσης, αλλά δεν κάνει καμία αναφορά στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε για «δίκαιη» ειρήνη που θα σέβεται ακριβώς την ουκρανική «εδαφική ακεραιότητα».

Με ανάρτησή του, ο ουκρανός πρόεδρος χαιρέτισε «την αντίσταση» και τον «ηρωισμό» της χώρας του ανήμερα της θλιβερής επετείου.

«Τρία χρόνια αντίστασης. Τρία χρόνια ευγνωμοσύνης. Τρία χρόνια απόλυτου ηρωισμού των Ουκρανών. Είμαι περήφανος για την Ουκρανία!», έγραψε σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το οποίο ευχαρίστησε «όλους όσους υπερασπίζονται και υποστηρίζουν την Ουκρανία».

Την ανάρτηση αυτή ο Ζελένσκι τη συνόδευσε με ένα βίντεο που δείχνει τη ζωή των απλών Ουκρανών στις γραμμές του μετώπου και τις καθημερινές τους ασχολίες στη διάρκεια του πολέμου.

Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism of Ukrainians. I am proud of Ukraine! I thank everyone who defends and supports it. Everyone who works for Ukraine. And may the memory of all those who gave their lives for our state and people… pic.twitter.com/HeNMpJX891

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2025