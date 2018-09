Καναδάς: Εταιρεία προσλαμβάνει «ερασιτέχνες» για να δοκιμάσουν κάνναβη

«Αναζητούνται «ερασιτέχνες» της κάνναβης για να δοκιμάσουν νέες ποικιλίες, μισθός ικανοποιητικός»: αυτή η αγγελία, που δημοσιεύτηκε από μια εταιρεία marketing του Τορόντο στον Καναδά, προσέλκυσε το ενδιαφέρον εκατοντάδων υποψηφίων σε διάστημα λίγων ημερών.

Earn $50/hr. to evaluate the best that Canada’s growers have to offer. Must be of legal age to apply. https://t.co/U83PvBOdFL pic.twitter.com/4yGDy2mxEE

Έναν μήνα πριν από τη νομιμοποίηση της κάνναβης για ψυχαγωγικούς σκοπούς στον Καναδά, η προσφορά μιας θέσης εργασίας μερικής απασχόλησης που έκανε η εταιρεία AHLOT δεν έμεινε απαρατήρητη: προτείνει σε πέντε «ερασιτέχνες» να τους πληρώσει 50 δολάρια την ώρα, με ανώτατο όριο 12 ώρες τον μήνα, για να δοκιμάζουν τις νέες ποικιλίες μαριχουάνας.

Ο αντίκτυπος της αγγελίας δεν αναμενόταν σε καμία περίπτωση: σε λίγες ημέρες η ALHOT έλαβε περισσότερες από 500 υποψηφιότητες, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένας «μικρός πανικός» στην εταιρεία, όπως σχολίασαν στελέχη της στο Twitter.

Hi there! Yes the job is real :) Our Cannabis Collections: Discovery Series Vol.1 has been selected as a product at the OCS and we’ve partnered with superstar LPs to bring this product to life. The job is meant to help us curate strains for all such future Cannabis Collections 🔥 https://t.co/kYURk4ihlp

— AHLOT (@thinkahlot) September 19, 2018